Cumpărăturile online

E foarte comod: stai acasă pe scaun ori în fotoliu, pe canapea sau chiar în pat, cu laptopul ori telefonul în față, te plimbi pe Internet, făcând ceea ce englezii numesc window shopping, iar francezii, mai sarcastici, lécher les vitrines și, dacă te hotărăști la ceva și reiese că-ți poți și permite, dai câteva clickuri și în chiar ziua aceea, cel mult următoarea, produsele au plecat spre tine. Sau, ca variantă, spre un easy box aproape de casă, căci apar tot mai multe și de regulă nu va trebui să bați drum prea lung ca să-ți ridici obiectele dorite.

Mai mult decât atât: achizițiile online îți permit să alegi între „n” variante, să compari prețurile, dimensiunile și performanțele și chiar să alegi dacă vrei, de pildă, o periuță de dinți electrică neagră, albă sau verde.

Iar când zic „câteva clickuri”, am în vedere faptul că după prima ta comandă online, sistemul îți reține toate datele personale și nu va trebui să le scrii din nou. Îți reține și datele cardului cu care plătești, dacă alegi această variantă, căci poți plăti la recepție, inclusiv cu cardul la „căsuța poștală”. În funcție de banca emitentă a cardului, dar și de firma expeditoare, cred, ți se cere sau nu o validare a plății și recunosc că mă îngrijorează un pic când nu mi se cere, dar mă grăbesc să precizez că până acum n-am fost păcălit niciodată.

Ce poți cumpăra în felul acesta? Aproape orice. Personal, mi-am luat așa, de-a lungul anilor, și papuci, și bicicletă, și cărți, și medicamente, și multe altele. Au venit, de regulă, repede și fără nici o problemă ori surpriză neplăcută, chiar dacă uneori era vorba despre firme despre care nu auzisem niciodată. O singură dată mi s-au cerut scuze în mod repetat că espadrilele pe care mi le comandasem nu sosiseră cu vaporul (sic!), dar până la urmă au venit.

Există un „Dar...”? Da, două. Primul e că, atunci când comanzi lucruri ieftine, costul transportului tinde să egaleze prețul produsului. O soluție este, desigur, să ai răbdare - sau să faci colectă de dorințe în familie - și să comanzi mai multe lucruri deodată din același loc.

Al doilea „Dar...” e mai degrabă psihologic-sentimental. Oricât s-ar dezvolta comerțul electronic, nu cred că vor dispărea vreodată magazinele fizice, deoarece pentru mulți oameni a umbla prin magazine, a vedea, pipăi și chiar mirosi diferite produse, a încerca în cabinele de probă două, trei, cinci ținute diferite e o plăcere în sine, chiar dacă nu ajung să cumpere nimic - de unde și expresiile pomenite la început. Astăzi, multe magazine - și nu mă refer doar la cele pre­tențioase din malluri - sunt extrem de îmbietoare, aproape niște spații de expoziție, în care intri și te plimbi cu plăcere.

După cum, pe de altă parte, eu, unul, sunt fermecat de lumea bazarurilor și a locurilor „cu de toate”, cum este, de pildă, în Capitală, Hala Veche din Obor. Și-mi amintesc cu încântare de alte locuri similare, de exemplu bazarul din Rădăuți, acum câțiva ani. Cum ar putea dispărea oare atare plăcere?

Nici măcar dacă s-ar ajunge ca în gluma care susține că noi, românii, avem cel mai tare comerț electronic: nu numai că poți comanda online laptopuri, frigidere și mașini 4x4, dar le și primești tot online...