Dicționar teologic: arhieraticon, arhidiacon

ARHIERATICON (gr. arhieratikon)

Carte de cult rezervată arhiereilor sau ierarhilor, care cuprinde rânduiala slujbelor divine săvârșite de aceștia: Sfânta Liturghie, hirotoniile, hirotesiile, sfințirea Antimiselor, sfințirea Sfântului și Marelui Mir, sfințirea bisericilor, pe care o poate săvârși, însă, cu delegație și un ieromonah sau preot cu rang onorific sau administrativ.

Arhieraticonul a circulat la început în limba greacă și slavonă, prima traducere românească a lui făcându-se de Axinte Uricariul, în sec. al XVIII-lea. Prima ediție tipărită a Arhieraticonului a apărut la Blaj, în 1777, fiind tradus din limba greacă.

Cea mai recentă ediţie a Arhieraticonului a fost publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2025. Această ediţie reprezintă o revizuire riguroasă, precum și o îmbogățire și completare a vechiului Arhieraticon, tipărit în anul 1993. Astfel, în ceea ce privește conținutul lui, s-au adăugat o serie de rânduieli, rugăciuni și îndrumări pe care ediția anterioară nu le includea.

Totodată, spre deosebire de ediția precedentă, care cuprindea doar textul Dumnezeieștii Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, în cea de față au fost incluse atât Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, cât și cea a Darurilor Înainte- Sfințite. De asemenea, conține prevederi și indicații tipiconale clare pentru toți par­ti­cipanții la slujirea arhierească (arhidiacon, al doilea diacon, al treilea diacon, primul preot, al doilea preot, preotul care face proscomidia etc.).