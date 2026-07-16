Dicționar teologic: catedrală, chivot, clopot

CLOPOT (slav. klapati - a lovi)

Obiect de cult de forma unei cupe alungite, cu partea largă întoarsă în jos și deschisă. De partea de sus, care este rotundă și închisă, atârnă o bară de metal, cu capătul de jos terminat în formă de bulb, care se numește limba clopotului.

Clopotele, indiferent de mărimea lor, sunt turnate, adică confecționate, dintr-un aliaj special în care predomină alama. Clopotele se acționează electric sau „se bat” manual, trăgându-se de o frânghie legată de o bară metalică care constituie un sistem de pârghie, care face ca limba să se miște și să se lovească de pereții clopotului. După ritmul acestor loviri se disting scopurile pentru care se bat clopotele: începutul slujbelor, zilele de sărbătoare, momente importante din timpul serviciilor divine, moartea sau înmormântarea unui credincios.

Scopul clopotelor a fost sintetizat de dictonul pe care îl găsim frecvent înscris pe ele: Vivos voca, mortuos plango, fulgura frango, adică: „Chem pe cei vii, plâng pe cei morți și alung fulgerele”. Clopotele au avut și funcții de utilitate publică, vestind diverse pericole publice: incendii, năvăliri războinice, calamități.

Clopotele au fost folosite pentru prima dată în Campania (Italia) și au fost introduse în biserică de episcopul Paulin de Nolla, în sec. al V-lea. Din Italia au fost aduse în Franța. În Apus ele

s-au generalizat în sec. al VII-lea, iar din sec. al IX-lea s-au introdus și în Răsărit.

Clopotele sunt așezate în construcții speciale numite clopotnițe.