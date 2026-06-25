Dicționar teologic: tipic, tiplotă, trapeză

TIPIC (gr. tipos - formular, normă)

Totalitatea rânduielilor și a regulilor după care Biserica își desfășoară cultul divin, precum și consemnarea lor.

Tipicul are două părți:

I. Cuprinde rânduiala serviciului divin al Sfintei Liturghii și al celor Șapte Laude, pe parcursul întregului an bisericesc;

II. Cuprinde rânduiala Sfintelor Taine și Ierurgii și alte precizări privind unele practici (rânduiala clopotelor, a toacei, a cădirilor) sau ritualuri bisericești (scoaterea Sfintei Cruci la Denia din Joia Pătimirilor, scoaterea Sfântului Agneț pentru bolnavii de peste an etc.).

Tipicul cuprinde și excepțiile de la regula generală, cât și combinațiile ce se realizează la unele sărbători, în legătură cu cărțile de cult (Minei, Triod, Octoih, Penticostar). Pentru a ajunge la forma de astăzi, Tipicul a cunoscut mai multe etape de redactare și are mai mulți autori.

În Biserica Ortodoxă Română, normele de tipic au fost cu strictețe respectate, dar au circulat sute de ani sub formă de manuscris. Prima ediție românească a Tipicului, cu titlul Tipicul cel Mare sau mănăstiresc, a fost tipărită la Iași, în anul 1816, apoi la București, în 1976. Această ediţie de la Bucureşti a fost retipărită la Alba Iulia și în alte centre.

De asemenea, slujitorii sfintelor altare, cântăreţii bisericeşti, precum şi tinerii teologi au la îndemână în fiecare an Anuarul liturgic și tipiconal, care apare la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Volumul cuprinde rânduielile liturgice pentru fiecare zi a anului, referitoare la sărbători, slujbe, posturi și dezlegări. Anuarul liturgic și tipiconal 2026 prezintă și informații legate de organizarea canonică și administrativă a Bisericii Ortodoxe. Coordonatori ai volumului sunt: Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, Arhim. Dosoftei Șcheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iași, Arhim. asist. univ. dr. Chiril Lovin, redactor coordonator al Departamentului Carte de cult.