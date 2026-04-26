Dipticele Sinaite 2026 - conform rânduielii tipiconale a calendarului neîndreptat

Volumul Dipticele Sinaite este oferit în fiecare an Patriarhiei Române, cu titlu gratuit, de către Arhiepiscopul Sinaiului. Ediţia din 2026 a fost tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Simeon, la Tipografia Sfintei Mănăstiri Imperiale Autonome și a Arhiepiscopiei Muntelui Sinai, cel pe care a pășit Dumnezeu (Θεοβαδίστου), într-un număr de 1.000 de exemplare.

Scris în limba greacă, este alcătuit din 562 de pagini, conține un bogat material fotografic și cuprinde 5 părți.

Prima parte

Această primă parte conține calendarul neîndreptat. La sfârșitul fiecărei luni sunt mențio­nați sfinții care s-au nevoit în Muntele Sinai. În continuare, este tipărit calendarul îndreptat la care se adaugă un tabel cu sfinții Muntelui Sinai, troparele mănăstirii, precum și multe alte informații tipiconale specifice Mănăstirii Sinai, privind săvârșirea Litiei, otpusturile, Pascalia până în anul 2100, precum și un tabel cu cifrele arabe, grecești și romane.

Partea a doua

A doua parte începe cu lista Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, la care se adaugă Bisericile Autonome, respectiv Sfânta Arhiepiscopie a Finlandei, Sfânta Biserică a Estoniei, precum și Sfânta Mănăstire Autonomă Imperială și Arhiepiscopie a Muntelui Sinai, pe pământul căreia a pășit Dumnezeu. Biserica Ortodoxă Română, ilustrată cu portretul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, este menționată la pagina 90. În continuare este tipărit CV-ul Înaltprea­sfințitului Părinte Simeon, Arhiepiscopul Muntelui Sinai, apoi sunt puse la dispoziția cititorului date administrative ale Mănăstirii Sinai, precum și date ale metocurilor Mănăstirii Sinai aflate în Egipt, Grecia, Cipru, Liban și Turcia.

Partea a treia

Această parte a volumului cuprinde izvoare istorice privind canonicitatea și locul Mănăstirii Muntelui Sinai în istorie. Totodată, sunt men­ționați, într-un tabel, episcopii, episcopii-sta­reți și arhiepiscopii Mănăstirii Muntelui Sinai, începând cu anul 451 d.Hr. și până în prezent. Actualul Arhiepiscop a fost ales în data de 14 septembrie 2025, a fost hirotonit în data de 19 octombrie 2025 de către Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului și instalat în data de 31 octombrie 2025.

Partea a patra

Această parte este dedicată în special alegerii, hirotoniei și întronizării Înaltprea­sfin­țitului Părinte Simeon al X-lea, Arhiepiscop de Sinai, Faran și Rait. Este prezentată procedura alegerii noului stareț și arhiepiscop, apoi cuvântul Arhiepiscopului Simeon la întronizarea sa, precum și tabelul invitaților oficiali prezenți la întronizare. În continuare, este menționată vizita Înaltpreasfințitului Părinte Simeon la metocul Arhiepiscopiei, respectiv Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Ioannina, Grecia, precum și întâlnirea pe care avut-o, în Atena, cu Excelența Sa, doamna Kimberly Guilfoyle, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Grecia. Spre finalul acestei părți sunt prezentate aparițiile editoriale ale Editurii Sfintei Mănăstiri, precum și cuvântul rostit la slujba Înmormântării Înaltpreasfințitului Părinte Dimitrie, Mitropolit de Argolida.

Partea a cincea

Această ultimă parte este alcătuită dintr-un anuar tipiconal pentru fiecare lună a anului 2026.

Date istorice privind Arhiepiscopia Sinaiului

1. Istoric și Fondare (sursa: crestinortodox.ro)

Fondare: Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” a fost întemeiată de împăratul bizantin Iustinian I între anii 527 și 565 d.Hr., pe locul unde Moise a văzut Rugul Aprins.

Autocefalie: Deși inițial era dependentă de Patriarhatul Ierusalimului, mănăstirea a primit recunoașterea autocefaliei (indepen­denței administrative) în 1575 de către un sinod din Constantinopol, iar în 1782 a fost confirmată de cele patru patriarhii vechi răsăritene.

Nume: Este cunoscută și sub numele de Mănăstirea de la poalele Muntelui lui Moise.

2. Structură și Conducere (sursa: Wikipedia)

Arhiepiscop: Conducătorul Arhiepiscopiei este Arhiepiscopul de Sinai, Faran și Rait, care este în același timp starețul mănăstirii.

Hirotonie: Arhiepiscopul este hirotonit tradițional de Patriarhul Ierusalimului.

Conducere actuală: Arhiepiscopul Simeon (ales în 2025) administrează mănăstirea împreună cu Sfântul Sinod al Părinților.

Reședință: Deși Arhiepiscopul are reședința oficială la Cairo, acesta locuiește de multe ori la mănăstire sau la metocul (reprezentanța) din Cairo.

3. Importanță Spirituală și Culturală (sursa: Wikipedia)

Patrimoniu UNESCO: Mănăstirea face parte din zona protejată UNESCO.

Biblioteca: Mănăstirea deține a doua cea mai mare colecție de manuscrise și codice din lume (după Vatican), incluzând celebrul Codex Sinaiticus.

Icoane: Adăpostește cele mai vechi icoane creștine (sec. V-VI), care au supraviețuit perioadei iconoclaste, deoarece mănăstirea era în afara Imperiului bizantin.

Comunitate: În prezent, comunitatea monahală este mică (aprox. 20-30 de călugări), dar activă.

4. Relația cu Ierusalimul (sursa: site-ul oficial al Patriarhiei Ierusalimului)

Deși Autocefală, Arhiepiscopia Sinaiului are o legătură strânsă cu Patriarhatul Ierusalimului, care îl hirotonește pe Arhiepiscopul Sinaiului. Monahii sinaiți sunt considerați parte a Frăției Sfântului Mormânt.