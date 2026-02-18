Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Familia s-a născut în Rai

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 18 Feb 2026

Prima familie din istoria umanităţii este cea alcătuită din protopărinţii Adam şi Eva. Această familie s-a născut în Rai, după cum aflăm din prima carte a Bibliei, Facerea. După ce Dumnezeu l-a creat pe om, l-a pus în grădina Raiului din Eden. Aici a adus somn asupra lui Adam şi din coasta lui a făcut femeia, pe care după cădere Adam a numit-o Eva. Ei sunt protopărinţii neamului omenesc. Cei doi au alcătuit prima familie. Această familie, alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, trăia în Rai, grădina făcută de Creator pentru omul zidit după chipul Său.

Dumnezeu creează pe om, bărbat şi femeie (Facerea 1, 27), printr-o acţiune directă. Luând „ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Facerea 2, 7); şi l-a binecuvântat punându-l stăpân peste întreaga creaţie (Facerea 1, 28). Deci omul este creat să trăiască în comuniune - bărbat şi femeie sau, mai precis, familia alcătuită din bărbat şi femeie este forma paradisiacă de existenţă umană. Crearea omului ca bărbat şi femeie arată complementaritatea şi comuniunea fiinţială a persoanei umane.

Biserica ne învaţă că întreg neam al omenesc provine din această primă familie născută în Rai, alcătuită din primii oameni, Adam şi Eva. Urmaşii primei perechi umane, care stau la baza primei familii, se nasc pe cale naturală, pe temeiul binecuvântării divine. Familia alcătuită din bărbat și femeie de la începutul creației primește binecuvântarea lui Dumnezeu să crească, să se înmulțească și să stăpânească pământul.

După referatul biblic al creaţiei, fundamentul existenței sociale a omului îl constituie familia, care se naşte prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Căsătoria, ca legătură naturală pe viață între un bărbat și o femeie, a fost dată de Dumnezeu primilor oameni, Adam și Eva, în Rai, şi aşa s-a născut prima familie.

