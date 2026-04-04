Ierusalimul: între istoria lumii și Lumina Cerului

„Ierusalime, Ierusalime, care ucizi cu pietre pe cei care vin la tine...”. Aceste cuvinte despre Sfânta Cetate, rostite și apoi așternute în hrisovul timpului, exprimă o profunzime copleșitoare. Ele nu sunt o tânguire istorică, ci ecoul Iubirii răstignite care strigă peste veacuri, căutând să adune sub aripa harului umanitatea rătăcită. Cu greu s‑ar putea identifica un alt loc sub soare care să fi fost atât de venerat și iubit, dar și atât de disputat de‑a lungul istoriei. Piatra acestui oraș pare să fi absorbit, deopotrivă, roua rugăciunilor fierbinți și sângele martirilor, devenind un martor tăcut al întâlnirii dintre ceresc și pământesc.

De aceea, pe bună dreptate s‑a spus că, pășind în Ierusalim, pelerinul nu se întâlnește doar cu vestigiile istoriei, ci pătrunde într‑o adevărată geografie sacră, unde se îngemănează tainic istoria cerului cu cea a pământului. Fiecare colț de stradă, fiecare lespede tocită de pașii generațiilor de pelerini poartă pecetea unei prezențe care transcende timpul, transformând simpla călătorie într‑un urcuș interior spre Ierusalimul cel de Sus.

S‑a mărturisit despre Ierusalim că strălucește ca o nestemată între cetățile lumii, fiind cea mai vestită dintre așezările omenești. Destinul său a fost unul de jertfă și reziliență: orașul a cunoscut de‑a lungul istoriei atât durerea dărâmării, cât și bucuria rezidirii, iarăși pustiirea și, din nou, înălțarea din propria cenușă. Este cetatea care a murit și a înviat de nenumărate ori, anticipând parcă, prin însăși soarta sa, taina Învierii...

În pofida fascinației neîntrerupte a umanității pentru acest pământ sfânt, unii au rostit cuvinte aspre, pe care o conștiință așezată în decență și evlavie nu le poate primi, numind Ierusalimul „o cupă de aur plină de scorpioni”. Astfel de aserțiuni trădează, mai degrabă, neputința de a pătrunde frumusețea și valoarea inestimabilă a acestui loc, căci adesea mintea omenească nu poate cuprinde decât ceea ce propria voință îi îngăduie să înțeleagă. Acolo unde ochiul sceptic vede doar conflict și ruină, ochiul credinței zărește poarta cerului deschisă spre veșnicie.

Dintre toate rostirile ce au încununat Ierusalimul, există cuvinte care răsună peste veacuri cu o forță profetică, fiind deopotrivă mustrare părintească și avertisment duhovnicesc, cum au fost cele pronunțate de Mântuitorul lumii cu puține zile înainte de pătimirea Sa mântuitoare: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și cu pietre ucizi pe cei trimiși la tine! De câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii sub aripi, dar nu ați voit. Iată, casa voastră vi se lasă pustie”. Aceste versete (37‑38) din capitolul 23 al Evangheliei după Sfântul Matei rămân o mărturie a iubirii respinse, dar ne descoperă și drama libertății umane care, pusă în fața Luminii, alege uneori umbra propriei autosuficiențe.

Ele au izvorât din inima Celui care cunoștea pe deplin toate fărădelegile ascunse în pliurile istoriei cetății și în special soarta acelor proroci și drepți a căror viață a fost curmată între zidurile ei. Erau nedreptăți flagrante, o moștenire grea transmisă de la părinți la urmași, până în pragul vremii mântuirii. Chiar și procesul injust al Mântuitorului, marcat de o grabă nefirească, de înscenări și patimi oarbe, depune mărturie de la sine despre o stare de fapt, devenind un punct culminant al tensiunii dintre Cer și lume.

Dacă ne aplecăm asupra scrierilor sinoptice, ne amintim că activitatea publică a Mântuitorului a început sub semnul jertfei Sfântului Ioan Botezătorul, după întemnițarea acestuia (Marcu 1, 14). Predica Sfântului Ioan Botezătorul a fost o chemare stăruitoare la pocăință, o pregătire a sufletelor pentru marea întâlnire cu Cel care avea să schimbe cursul istoriei. Potrivit Evanghelistului Ioan, durata propovăduirii Domnului se întinde pe un arc de timp de aproape trei ani, având ca punct de plecare Botezul în apele Iordanului, perioadă marcată de o prezență activă și transformatoare a harului în mijlocul poporului.

Conform scrierilor Sfântului Evanghelist Ioan, Mântuitorul a urcat la Ierusalim de cel puțin trei ori cu prilejul praznicului Paștelui iudaic. Prima dată, prezența Sa s‑a remarcat prin ecoul minunii din Cana Galileei; a doua călătorie la Ierusalim este consemnată în capitolul 6, versetul 4 al aceleiași Evanghelii, iar cea de‑a treia a avut loc înaintea Jertfei Sale mântuitoare pe lemnul Crucii. Fiecare dintre aceste urcări reprezintă o treaptă spre împlinirea iconomiei divine.

Revenirea Mântuitorului la Ierusalim în demnitatea de Învățător și Vestitor al Evangheliei s‑a petrecut la o distanță de aproape două decenii de la vizita plină de candoare menționată în Scripturi, când Iisus, la vârsta de 12 ani, venise însoțit de Maica Sa și de rudenii.

Dacă atunci, în pragul adolescenței, mărturisea cu putere că trebuie să fie în „casa Tatălui Său”, în timp ce mama Sa Îl căuta cu îngrijorare, acum, revenind cu ucenicii, El Se arăta lumii ca Rabi și Prorocul din Nazaret. A venit nu doar pentru a Se închina în Templu, ci pentru a dezvălui tainele prorociilor de demult, care își aflau în El desăvârșirea. Lumina ce uimise odinioară pe bătrânii învățați ai Legii strălucea acum cu o autoritate ce nu mai îngăduia nici o îndoială asupra dumnezeirii Sale.

Conflictul care a apărut între Iisus Hristos și autoritățile de la Ierusalim devine ușor de înțeles prin prisma râvnei Sale pentru sfințenie. Întrucât de la bun început preocuparea Sa era dorința locuirii în casa Tatălui, Mântuitorul Se vede nevoit să înfrunte prezența negustorilor, a zarafilor și a cămătarilor care pângăreau spațiul sacru cu interese străine de menirea sa. Este o realitate tristă a firii că orice mare praznic adună laolaltă grâul și neghina: oameni însuflețiți de idealuri înalte și suflete rătăcite în griji mărunte, așa cum erau și cei ce tulburau liniștea Templului în acele zile de răscruce. Această tensiune între duhul lumii și sfințenia Altarului a scos la iveală necesitatea unei înnoiri, pe care numai Arhiereul Cel Veșnic o putea înfăptui.

În clipe de taină și asprime, s‑au întâlnit în incinta sacră a Templului, deopotrivă, slujitorii Domnului și negustorii stăpâniți de o râvnă pământească ce le mistuia întreaga ființă. În acest context, glasul Mântuitorului s‑a înălțat cu o putere ce străbate neîncetat veacurile, răsunând ca un tunet de lumină: „Luați acestea de aici. Nu faceți casa Tatălui Meu casă de negustorie!” (Ioan 2, 16). În timp ce Evanghelia după Ioan consemnează acest imperativ divin, sinopticii reamintesc avertismentul tăios prin care Templul era comparat cu o „peșteră de tâlhari”, denunțând astfel desacralizarea spațiului de rugăciune, transformat într‑un bâlci al deșertăciunilor.

Mesajul ne poartă cu gândul la glasul prorocului Ieremia, care mustra odinioară un popor ce încetase să mai mărturisească prin viață credința sfântă a strămoșilor săi. Este strigătul de trezire în fața unei inimi împietrite, care a înlocuit rugăciunea cu interesele trecătoare ale lumii. Chemarea la pocăința cerută atunci rămâne la fel de actuală și astăzi, căci inima omului este adevăratul templu pe care Hristos dorește să îl curețe de „vânzătorii” de iluzii.

Mântuitorul Iisus Hristos, cunoscător al adâncurilor inimilor și izvor al cuvintelor Scripturii - inspirându‑i pe hagiografii care le‑au așternut pe pergamentul timpului -, a rostit aceste mustrări pentru a descoperi misiunea Sa divină. El a venit să împlinească desăvârșit voia Tatălui și să reverse lumina cunoștinței de Dumnezeu într‑o lume cufundată în umbra întunericului.

În cetatea sfântă a Ierusalimului, Domnul Și‑a pregătit altarul jertfei Sale supreme, locul unde S‑a oferit pe Sine pentru mântuirea noastră. Aici, taina Crucii se descoperă în toată splendoarea ei paradoxală: „nebunie” pentru cei ce pier în necredință, însă pentru noi, cei ce căutăm mântuirea, putere și înțelepciune. Golgota s‑a transformat astfel dintr‑un deal de la marginea cetății în centrul spiritual al universului, unde brațele întinse ale Domnului îmbrățișează întreaga umanitate.

Ierusalimul rămâne astfel în conștiința creștină locul binecuvântat unde Domnul S‑a jertfit, transformând suferința în biruință. Crucea, deși s‑a înfipt fizic într‑un anumit punct geografic, lucrează neîncetat în întregul univers, preschimbând pescarii în apostoli ai neamurilor și pe păgâni în mucenici strălucitori ai credinței. Ea a devenit scara pe care cerul a coborât pe pământ pentru ca pământul să poată urca la cer.

Despre acest loc al jertfei mântuitoare, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne învață că pe Cruce s‑a petrecut cea mai tulburătoare întâlnire din istorie: cea dintre pilda supremă a iubirii divine și nerecunoștința cruntă a oamenilor. În această confruntare, iubirea fără margini a Domnului a biruit indiferența omului, oferind certitudinea că oricine crede în El nu va pieri, ci va moșteni viața veșnică. Aceasta este împlinirea cuvântului scripturistic care ne spune că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât pe Fiul Său Cel Unul‑Născut L‑a dat spre jertfă, pentru ca noi să avem viață veșnică.

Ierusalimul se află în vâltoarea luptelor pământești, fiind uneori înconjurat de narațiuni și dispute pe care Biserica, în înțelepciunea ei, nu le poate asuma. Într‑o epocă a știrilor efemere care se propagă cu repeziciune, cetatea apare ca un punct de convergență pentru diverse interese mediatice și religioase, ce riscă uneori să umbrească esența duhovnicească, fără egal de altfel.

Cu toate acestea, dincolo de zgomotul lumii, Ierusalimul tăcut al rugăciunii continuă să respire în pacea tainică a fiecărei Sfinte Liturghii săvârșite în Biserica Sfântului Mormânt.

Prin aceasta, Ierusalimul își păstrează istoria sfântă și inalienabilă, marcată de pașii profeților și ai patriarhilor, de râvna apărătorilor legii și, mai presus de toate, de prezența Fiului lui Dumnezeu.

El este Cel care a coborât în lume purtat de o iubire nemărginită față de făptura Sa, sfințind acest pământ prin prezența Sa ipostatică. Fiecare palmă de pământ a devenit astfel o pagină de Evanghelie, scrisă cu Însuși Sângele Celui care este Calea, Adevărul și Viața.

Reflecțiile scrise despre Ierusalim izvorăsc din inimi și perspective diferite, uneori de la oameni care nu pătrund taina credinței sau care amestecă noțiuni din religii diverse. Totuși, nici o limbă omenească nu va afla vreodată cuvinte de ajuns pentru a descrie măreția cetății, căci ea nu se rezumă la bazilici impunătoare sau altare vechi, ci poartă mesajul răscumpărării noastre. Este mărturia liturgică a Celui care ne‑a izbăvit din blestemul legii prin scump sângele Său, fiind răstignit pe Cruce și împuns cu sulița pentru viața lumii.

Dincolo de disputele de opinii, Ierusalimul atrage și astăzi suflete însetate care vin de la mari depărtări pentru a se atinge de sfințenie. Unii pășesc chiar cu dorința de a‑și sfârși călătoria pământească în acest ținut binecuvântat, alții pentru a‑și primeni viața prin pocăință, în timp ce unii aleg calea monahismului. Astfel, devin slujitori smeriți ai celui mai sfânt loc de pe pământ, unde Domnul Iisus Hristos Și‑a vărsat sângele mântuitor pentru întreg neamul omenesc. Ei devin candele care ard neîncetat, menținând trează prezența neîncetată a Domnului într‑o lume care tinde să uite.

Ori de câte ori pașii Săi au sfințit pământul Ierusalimului, Mântuitorul Iisus Hristos a revărsat asupra tuturor, din belșugul milostivirii Sale, daruri duhovnicești și tămăduiri bogate. Cu o dragoste ce nu cunoaște hotar, El a vindecat neputințele celor bolnavi și a vestit poporului, prin cuvânt cu putere multă, taina cea mare a Împărăției lui Dumnezeu. Fiecare tămăduire era o fărâmă din iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu oferită celor ce zăceau în deznădejde, ca o dovadă a faptului că Dumnezeu nu l‑a abandonat niciodată pe om, chiar și când omul L‑a uitat pe Dumnezeu.

În pofida luminii pe care o emana, unele inimi umbrite de neînțelegere L‑au confundat cu aceia care urzeau în taină dărâmarea lăcașului sfânt. Însă Domnul nu Se referea la templul de piatră, rezidit de două ori în curgerea istoriei, ci descoperea taina de nepătruns a Templului trupului Său, ce avea să fie dărâmat prin moarte și preaslăvit prin Înviere după trei zile.

Mărturiile istorice ale lui Iosif Flaviu zugrăvesc tabloul unei cetăți ce fremăta de viață în pragul marilor praznice, afirmând că peste două milioane de suflete se adunau atunci în Ierusalim. Deși exegeza academică privește aceste cifre ca pe o hiperbolă narativă, considerând că spațiul cetății nu putea cuprinde o asemenea mulțime, se admite totuși că un număr impresionant de pelerini urcau spre muntele sfânt. Aceștia, neîncăpând între zidurile Ierusalimului, se revărsau în împrejurimi, căutând odihnă și adăpost. Era o mare de oameni animată de o singură dorință: aceea de a fi aproape de prezența lui Dumnezeu.

În acest context, Mântuitorul Însuși, însoțit de ucenicii Săi, Își găsea adesea liniștea în casa prietenilor din Betania, după cum ne istorisesc sfintele pagini ale Evangheliei. Acolo, departe de freamătul cetății, Domnul Iisus Hristos arată valoarea iubirii în familie și a prieteniei.

Această prezență masivă a pelerinilor la sărbătoarea Paștelui preschimba cetatea într‑un imens altar de jertfă, unde fiecare familie aducea ofranda sa de recunoștință. Cronicile vorbesc despre un număr copleșitor de sacrificii: peste două sute de mii de miei ce pecetluiau legământul poporului cu Dumnezeu.

Rânduiala de la Templu împărțea aceste jertfe între slujitorii Altarului și focul sfânt ce mistuia ofranda întreagă, în timp ce o parte însemnată era dăruită pelerinilor aflați în călătorie. Tradiția Ierusalimului păstrează amintirea luminoasă a Dreptului Ioachim, cel care, deși stăpânea turme nenumărate, strălucea prin mărinimia și milostivirea față de cei aflați în nevoie.

În această atmosferă de înaltă trăire duhovnicească, dar și de tensiune crescândă, Mântuitorul a pășit pentru ultima dată în Templul din Ierusalim, înfruntând privirile ostile ale fariseilor și ale mai‑marilor Legii. Nu numai aceștia I s‑au împotrivit, ci și cei care transformaseră curțile Templului într‑un spațiu de negoț și al schimburilor de mărfuri, deși Domnul le arătase limpede datoria de a da Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Această delimitare între cele pământești și cele cerești era piatra de poticnire pentru cei ce doreau să folosească religia ca pe un instrument al puterii lumești.

Zilele acelea au fost marcate de rostirea cuvintelor profetice despre vremuri de cumpănă, în care neamurile se vor ridica unele asupra altora, iar pământul va fi zguduit de foamete, molime și cutremure. Însă cele mai aspre mustrări au fost adresate celor cu inima împietrită care, deși se aflau în umbra lăcașului sfânt, rămăseseră străini de suflarea harului, fiind numiți „pui de vipere” ce nu pot scăpa de osânda ce va să fie...

Ierusalimul acelor zile rămâne astfel în conștiința noastră ca locul unde Lumina s‑a întâlnit cu întunericul și unde Domnul a primit batjocura lumii pentru a ne dărui viața.

Acolo, prin jertfa Sa, Hristos ne‑a arătat măsura desăvârșită a iubirii: aceea de a‑Și pune viața pentru prietenii Săi, preschimbând suferința în izvor de viață veșnică. Astfel, înțelegem că, deși am fost pribegi în pustiul propriilor rătăciri, în Ierusalimul harului suntem mereu așteptați acasă. Căci, acolo unde dragostea a biruit moartea, nici o lacrimă nu rămâne neștearsă și nici o durere nu rămâne fără mângâiere, sub privirea Celui care iubește lumea întru veșnicie.