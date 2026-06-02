La Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli și peste toți cei care stăruiau în rugăciune s-au revărsat harul și puterea Duhului, împărtășindu-le, după măsura fiecăruia, viața dumnezeiască și
Jurnalistul creștin urmărește apropierea oamenilor de Dumnezeu
Coordonatorii departamentelor Centrului de Presă BASILICA au transmis, cu prilejul sărbătorii Sfintei Treimi, hramul instituției media a Patriarhiei Române, mesaje despre misiunea jurnalistului creștin.
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O voce luminoasă în spațiul public
Părintele consilier patriarhal Ștefan Sfarghie, directorul Publicațiilor Lumina, a evidențiat rolul cotidianului Patriarhiei Române în viața Bisericii și a societății: „Publicaţiile Lumina reprezintă o prezenţă luminoasă şi constantă în viaţa Bisericii şi a societăţii româneşti, împlinindu-şi misiunea de a informa corect, de a forma conştiinţe şi de a inspira speranţă. Ne reafirmăm angajamentul de a păstra standarde înalte, de a cultiva discernământul și de a promova demnitatea persoanei, pentru ca Ziarul Lumina să rămână și de acum înainte o voce clară, caldă și credibilă în spațiul public românesc”.