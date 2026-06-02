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Jurnalistul creștin urmărește apropierea oamenilor de Dumnezeu

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Un articol de: Mihail Pătrășcanu - 03 Iunie 2026

Coordonatorii departamentelor Centrului de Presă BASILICA au transmis, cu prilejul sărbătorii Sfintei Treimi, hramul instituției media a Patriarhiei Române, mesaje despre misiunea jurnalistului creștin.

Fără comuniune nu există comunicare


Părintele Teodor Gradinaciuc, directorul Radio TRINITAS, a eviden­țiat dimensiunea spirituală a sărbătorii hramului: „Sărbătoarea Sfintei Treimi este sărbătoarea comuniunii desăvârșite, iar noi știm că fără comuniune nu poate exista, cu adevărat, ­comunicare eficientă. Pentru Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, ziua Sfintei Treimi este, în primul rând, o zi de împreună-rugăciune. Ocrotirea părintească a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru Centrul de Presă BASILICA o simțim permanent și ne arată încredere, transmiţându-ne permanent grijă şi dragoste față de noi”.

 

Apropierea oamenilor de Dumnezeu


Directorul TRINITAS TV, arhid. Gheorghe-Cristian Popa, a subliniat că activitatea desfășurată în cadrul instituțiilor media ale Patriarhiei Române reprezintă mai mult decât o profesie: „Această zi ne reînnoiește convingerea că activitatea desfășu­rată prin televiziune, radio, agenția de știri, publicațiile și platformele digitale ale Patriarhiei Române este mai mult decât o profesie, este o responsabilitate și o chemare de a mărturisi ­valorile Evangheliei în societatea contemporană. Misiunea ­comunicării bisericești nu se rezumă la transmiterea informației, ci ur­mărește apropierea oamenilor de Dumnezeu, cultivarea adevărului, a speranței și a comuniunii”.

 

O voce luminoasă în spațiul public

Părintele consilier patriarhal Ștefan Sfarghie, directorul Pu­blica­țiilor Lumina, a evidențiat rolul cotidianului Patriarhiei Române în viața Bisericii și a so­cietății: „Publicaţiile Lumina reprezintă o prezenţă luminoasă şi constantă în viaţa Bisericii şi a societăţii româneşti, împlinindu-şi misiunea de a informa corect, de a forma conştiinţe şi de a inspira speranţă. Ne reafirmăm angajamentul de a păstra standarde ­înalte, de a cultiva discernământul și de a promova demnitatea persoanei, pentru ca Ziarul Lumina să rămână și de acum înainte o voce clară, caldă și credibilă în spațiul public românesc”.

 

Misiunea jurnalistului creștin


Directorul Agenției de știri ­BASILICA, arhid. Nicolae Iftimiu, a evidențiat semnificația patronajului spiritual sub care funcționează Centrul de Presă BASILICA: „Puține instituții se pot bucura de un patronaj atât de înalt. În timp ce multe orga­nizații sunt ocrotite de un sfânt sau poartă moștenirea și numele unei perso­na­li­tăți istorice, Centrul de Presă ­BASILICA al Patriarhiei Române funcțio­nează cu binecuvântarea și sub pro­tecția Preasfintei Treimi - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfânta Treime reprezintă modelul prin excelență al comuniunii de iubire desăvârșite. Sărbătoarea Preasfintei Treimi este, pentru toți cei care lucrează în presa bisericească, un prilej de reînnoire a conștiinței profesionale. Misiunea jurnalistului creștin nu se reduce la informare, ci are ca obiectiv central proslăvirea lui Dumnezeu prin mediatizarea fidelă și responsabilă a lucrării Bisericii în societate”. 

Arhidiaconul Nicolae Iftimiu a adresat și un îndemn celor care urmăresc activitatea instituțiilor media bisericești: „Îi îndemnăm pe toți cei ce solicită și doresc, cu bună-credință, un jurnalism profesionist și o comunicare adecvată din partea Bisericii să nu evite să se roage pentru Centrul de Presă BASILICA și pentru toți cei ce îl compun”.

 

Responsabilitatea transmiterii adevărului


Coordonatorul Biroului de presă și relații publice al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi, a arătat că sărbătoarea hramului reprezintă un moment de reflecție asupra activității desfășurate în spațiul mediatic: „Celebrarea hramului Centrului de Presă BASILICA este un prilej de bucurie și comuniune, dar și unul de reflecție profundă asupra misiunii mediatice întreprinse. Acest moment oferă ocazia de a reafirma responsabilitatea transmiterii adevărului, a cultivării dialogului și a promovării valorilor creștine într-un spațiu mediatic care continuă să se dezvolte accelerat în contextul noilor descoperiri tehnologice”.

 

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