Jurnalistul creștin urmărește apropierea oamenilor de Dumnezeu

Misiunea jurnalistului creștin



Directorul Agenției de știri ­BASILICA, arhid. Nicolae Iftimiu, a evidențiat semnificația patronajului spiritual sub care funcționează Centrul de Presă BASILICA: „Puține instituții se pot bucura de un patronaj atât de înalt. În timp ce multe orga­nizații sunt ocrotite de un sfânt sau poartă moștenirea și numele unei perso­na­li­tăți istorice, Centrul de Presă ­BASILICA al Patriarhiei Române funcțio­nează cu binecuvântarea și sub pro­tecția Preasfintei Treimi - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfânta Treime reprezintă modelul prin excelență al comuniunii de iubire desăvârșite. Sărbătoarea Preasfintei Treimi este, pentru toți cei care lucrează în presa bisericească, un prilej de reînnoire a conștiinței profesionale. Misiunea jurnalistului creștin nu se reduce la informare, ci are ca obiectiv central proslăvirea lui Dumnezeu prin mediatizarea fidelă și responsabilă a lucrării Bisericii în societate”.

Arhidiaconul Nicolae Iftimiu a adresat și un îndemn celor care urmăresc activitatea instituțiilor media bisericești: „Îi îndemnăm pe toți cei ce solicită și doresc, cu bună-credință, un jurnalism profesionist și o comunicare adecvată din partea Bisericii să nu evite să se roage pentru Centrul de Presă BASILICA și pentru toți cei ce îl compun”.