Mântuitorul nostru a înviat, dăruindu-ne viaţă veşnică

Pentru toţi creştinii Domnul nostru Iisus Hristos este Mântuitorul nea­mului omenesc. Din învățătura Bisericii Ortodoxe, știm că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu și Om. El este cea de-a doua Persoană a Preasfintei Treimi, Dumnezeu Fiul, de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Se naște din veci din Tatăl, iar prin El, Dumnezeu Tatăl creează toate. El Se Întrupează ca pe noi să ne mântuiască.

Domnul nostru Iisus Hristos Se naște din Preasfânta Fecioară Maria şi ne aduce vestea cea bună a mântuirii prin activitatea Sa mesianică, Se jertfește și moare pe Cruce pentru mântuirea noastră, iar a treia zi a înviat „cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”. După 40 de zile de la Înviere, Se înalță la cer, unde stă de-a dreapta Tatălui și va veni, la Parusie, să judece nea­mul omenesc, iar Împărăția Lui nu va avea sfârșit.

Istoria mântuirii neamului omenesc începe cu Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos la Buna Vestire şi este continuată cu Naşterea Sa, apoi prin activitatea Lui mesianică, culminând cu Jertfa de pe Cruce din Vinerea Mare şi Învierea cea de a treia zi, sărbătorită de Paşti, şi se încheie cu Înălţarea la cer. Fiul lui Dumnezeu, prin Întruparea Sa, nu a încetat nici un moment să fie alături de Tatăl şi de Duhul Sfânt. Prin Înălţarea Domnului se încheie şi procesul de îndumnezeire a umanităţii luate de El din Preasfânta Fecioară Maria.

Această istorie a mântuirii noastre este exprimată sintetic în imnurile Penticostarului: „Pe Tine, Hristoase Mântuitorule, Cel ce Te-ai întrupat şi de ceruri nu Te-ai despărţit, cu glasuri de cântări Te slăvim. Că ai primit Cruce şi moarte pentru neamul nostru, ca Domnul Cel iubitor de oameni; prădând porţile iadului, a treia zi ai înviat, mântuind sufletele noastre”.

Prin Înviere, Hristos Domnul Se vădeşte ca Dumnezeu şi Om, iar văzând Învierea Lui, „ne închinăm Sfântului, Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat” şi mărturisim că El este Dumnezeul nostru, afară de El pe altul nu ştim, numele Lui numim. De aceea, toţi credincioşii ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, mai ales că ea este „Paştile Domnului”, când „din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi”.