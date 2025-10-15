„O duminică fără sfârșit” va fi viaţa veşnică

De multe ori ne întrebăm ce este viaţa veşnică? Un răspuns ni-l oferă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în volumul trei din Teologia Dogmatică Ortodoxă, unde ne spune că viaţa veşnică sau viaţa viitoare „va fi o duminică fără sfârșit”. Adică o bucurie veşnică a învierii, într-o zi fără sfârşit, duminica, în care vom trăi de-a pururi în lumina cea neînserată a Împărăţiei lui Dumnezeu. Hristos a înviat în prima zi a săptămânii, când a fost creată lumina. Prin Învierea Sa, Domnul inaugurează ziua a opta. Această zi a Învierii este și prima, dar și a opta, fiind numită Ziua Domnului. În limba română, ea poartă numele de Duminică și vine de la latinescul Dies Dominica: Ziua Domnului. Această zi a Învierii Domnului reprezintă și momentul când Lumina Hristos învinge prin Învierea Sa întunericul adus de rău asupra neamului omenesc, prin neascultarea proto­părinților Adam și Eva. Dacă la începutul creației Dumnezeu a creat în această zi, prin Fiul Său, lumina, tot în aceeași zi Lumina Hristos zdrobește întunericul iadului, înviind ca un biruitor al morții și inaugurând ziua a opta. Învierea lui Hristos deschide dimineața zilei a opta, în seara căreia vom învia și noi, la Parusie. Această zi este cea a veșniciei în Împărăția lui Dumnezeu. Prin ea înţelegem, din perspectivă biblică, Raiul, unde sunt diferite stări pentru cei drepți, în funcţie de desă­vârşirea la care au ajuns în timpul vieţii din această lume trecătoare, ca urmare a credinţei, a faptelor bune, dar şi a rugăciunii împletite cu asceza.

Noi credem că la Parusie vom învia cu trupurile noastre și după Înfricoșătoarea Judecată, dacă vom fi în rândul celor drepți, vom merge la „viață veșnică” (Matei 25, 46). Aceasta este viața pe care o vor trăi cei drepți în veșnicia zilei a opta a eternității Împărăției lui Dumnezeu. Pentru viața veșnică ne pregătim prin credință și fapte bune toată viața noastră pământească, deoarece pentru un creștin obiectivul existen­ței sale este Împărăția cerurilor, pregătită de Dumnezeu pentru cei drepți de la întemeierea lumii (Matei 25, 34). Viața veșnică mai este ­numită viața de veci, viața viitoare sau viața veacului ce va să fie, fiind scopul existenței noastre.