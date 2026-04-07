Prin Cruce, Hristos ne-a izbăvit

În aceste zile din Săptămâna Mare trăim alături de Hristos Sfintele şi Mântuitoarele Sale Pătimiri prin care ne-a izbăvit de blestemul adus asupra neamului omenesc de păcatul protopărinţilor Adam şi Eva.

De aceea cântăm la sfintele slujbe: „Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii cu scump sângele Tău. Pe Cruce fiind răstignit şi cu suliţa împus, nemurire ai izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă Ţie!”

Acum, în aceste zile sfinte şi mari, „cinstitele pătimiri răsar lumii ca lumini de mântuire”, pentru că „Hristos merge să pătimească din bunătatea Sa”, El, care „cuprinde toate cu palma, primeşte a Se răstigni pe lemn, ca să mântuiască pe om”. Creatorul universului şi al omului vine să moară pe Cruce, pentru a zdrobi moartea noastră şi pentru a surpa puterea iadului.

Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, „Ziditorul” a toate „merge să fie răstignit” pentru a-l mântui pe om. El vine „de bunăvoie spre Sfintele Pătimiri”, iar noi, văzând aceasta, „lăudăm îndelunga Lui răbdare cea nespusă”.

Pentru izbăvirea noastră, El primeşte Crucea prin care ne mântuieşte. El este scuipat, lovit, batjocorit, biciuit, îmbrăcat cu haină de porfiră, primeşte trestie în mână, coroană de spini pe cap şi apoi este dus de soldaţii romani pe Golgota, unde este răstignit pe Cruce. Aici, Hristos Domnul moare pentru mântuirea noastră de bunăvoie.

Imnografia Triodului ne spune că „fiecare mădular al Sfântului Său Trup a răbdat ocară pentru noi: capul a răbdat spini, faţa, scuipări; obrazul, loviri cu palme; gura, gustarea oţetului celui amestecat cu fiere; urechile, hulele cele păgâneşti; spatele, biciuiri, şi mâna, trestie; întinsorile a tot trupul pe Cruce, şi cuie, încheieturile şi coasta, suliţa”.

Toate acestea s-au petrecut în ziua a şasea a săptămânii, adică Vineri, după cum ne spune Sinaxarul din Triod, pentru că omul a fost creat în ziua a şasea. Mântuitorul a fost răstignit în ceasul al şaselea (ora 12), pentru că Adam în acest ceas „şi-a întins mâinile și s-a atins de pomul oprit” şi a cunoscut moartea. Hristos a fost răstignit „în grădină”, pentru că Adam a călcat porunca în grădina Raiului.

Crucea pe care este răstignit Hristos reprezintă „pomul din Rai”. Coasta în care a fost împuns Mântuitorul „preînchipuia coasta lui Adam din care a fost făcută Eva, prin care a venit călcarea poruncii”. Apa care a ieşit din coasta Lui este „icoana botezului”, iar sângele Sfânta Euharistie. Hristos Domnul, „Noul Adam, a tămăduit prin lemn pe vechiul Adam, ce căzuse prin lemn” şi ne-a izbăvit pe toţi din moartea păcatului.