Raiul, locul iubirii lui Dumnezeu

Prin Botez, creştinul ortodox are ca obiectiv existenţial mântuirea şi dobândirea vieţii veşnice din rai, adică din locul iubirii lui Dumnezeu. În rai sunt diferite stări pentru cei drepți, în funcţie de desăvârşirea la care au ajuns în timpul vieţii din această lume trecătoare, ca urmare a credinţei, faptelor bune, dar şi a rugăciunii împletite cu asceza.

Părintele James Bernstein ne spune că „raiul este în primul rând o stare a fiinţei în care cei răscumpăraţi se deplasează într-o tot mai profundă viaţă în Dumnezeu, experierea raiului nu este statică, ci tot mai intensă. Totuşi, ni se spune că nu toţi înaintează în aceeaşi măsură. Cu cât este mai mare dorinţa, iubirea noastră şi prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră, cu atât mai mare este capacitatea noastră de a primi lumina divină şi mai deplină este experierea de către noi a raiului” (pemptousia.ro).

Din prima carte a Bibliei aflăm că omul a fost creat de Dumnezeu să trăiască în rai: „Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l zidise” (Facerea 2, 8). Despre acest loc creat de Dumnezeu pentru om Cuviosul Iosif Vatopedinul precizează: „Raiul a fost un loc dumnezeiesc, o locuinţă pentru omul plăsmuit după chipul şi după asemănarea lui Dumnezeu”. Iar despre starea omului în rai mărturiseşte: „Acolo trăia în fericirea părtășiei cu însușirile dumnezeiești pe care le cuprindea firea sa. Avea simţirea supremaţiei şi a proprietăţii asupra tuturor făpturilor. Omul era nepătimaş, fără vreo preocupare, grijă şi muncă pentru viaţa sa. Nu-l apăsa nici o nevoie. Avea o singură lucrare, lucrarea îngerilor: să-L laude neîncetat şi neîntrerupt pe Ziditor” (pemptousia.ro).

Omul în rai era în comuniune de iubire cu Dumnezeu, deoarece acest loc este plin de prezenţa persoanelor Preasfintei Treimi. De aceea scopul nostru nu poate fi decât să ajungem în rai, locul pentru care am fost creaţi de Dumnezeu. Şi pentru aceasta trebuie să biruim moartea păcatului, urmând lui Hristos, Care prin Jertfa Sa de pe Cruce a zdrobit cu moartea Sa moartea, iar prin Învierea Sa ne-a dăruit viaţă veşnică şi a deschis porţile raiului, închise de neascultarea primului om, Adam.

Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, am fost răscumpăraţi din păcatul strămoşesc aducător de moarte şi am primit şansa ca urmând Lui prin credinţă, fapte bune, viaţă curată să dobândim după trecerea din lumea aceasta raiul pentru care am fost creaţi, unde să vieţuim veşnic în iubirea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.