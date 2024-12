Comunitatea Alumni a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”- Mănăstirea Neamț

Cuvântul alumnus (m.; pl.: -i), respectiv alumna (f.; pl.: -ae) își are originea în limba latină și însemna „elev”, în sens generic, și „cel hrănit”, în sens literal. La origini, termenul se referea la studenții ce frecventau o școală cu internat. Conceptul s-a utilizat cu precădere în SUA încă din secolul al XIX-lea, pătrunzând și în Europa în veacul trecut, iar în România fiind implementat destul de timid în ultimii ani. Marile școli cu tradiție din ciclul mediu sau universitar au creat asociații puternice ale alumnilor, care organizează multiple evenimente culturale, sociale, strângeri de fonduri, oferind sprijin studenților sau elevilor din instituțiile de învățământ de unde provin, ajutându-i astfel pe cei aflați la începutul unei cariere profesionale.

Fondate inițial doar în mediul universitar, societățile de alumni se întâlnesc foarte des și la nivel liceal, mai ales că în perioada studiilor medii se sudează majoritatea prieteniilor între colegi, tezaurizându-se amintiri și întâmplări de neșters.

Înscriindu-se în această nouă activitate, Comunitatea Alumni a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” dorește să devină un spațiu în cadrul ansamblului educațional de lângă marea lavră a Neamțului care să readucă și să implice absolvenții în viața școlii de teologie și după ce au finalizat studiile.

Creată după exemplul altor asociații din țară sau străinătate - unde organizațiile de tip alumni, întâlnite frecvent pe lângă insti­tuțiile de învățământ superior sau mediu, de stat ori private, în timp au devenit veritabile organisme cu influență majoră în interconectarea și integrarea acestora în macro-sfera socială -, Comunitatea Alumni a Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț are ca scop promovarea, organizarea, coordonarea și înlesnirea făptuirilor cu caracter social și filantropic, destinate să aibă un impact educațional și cultural imediat și pe termen lung asupra elevilor, profesorilor actuali, dar și asupra celor din ge­nerațiile trecute, aflați în țară sau în diaspora. Site-ul școlii conține o rubrică specială dedicată comu­nității.

Se impune următoarea precizare: deși conceptul de alumni a apărut relativ recent, activitatea ­desemnată de acesta are rădăcini foarte adânci la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, căci întâlnirea generațiilor de absolvenți cu școala și profesorii lor are loc an de an, constituind una din cele mai frumoase tradiții ale străvechii pepiniere de formare a slujitorilor sfintelor altare. Deși nu s-au pus sub egida alumnilor, totuși legăturile dintre foștii ab­solvenți și Seminar au rămas pro­funde și rodnice. Nu există an în care generații de absolvenți, mare parte dintre ei slujitori ai Bisericii, să nu-și dea întâlnire la Seminar, împlinind astfel cuvintele Mântuitorului: „Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți” (Ioan 15, 16). Prin examenul de admitere, sunt selectați din cei înscriși numai cei ce dovedesc aptitudinile necesare frecventării unei școli teologice.

Astfel de revederi oferă posibilitatea alumnilor să arate insti­tuției care i-a format, dascălilor, dar și colegilor, câtă și ce roadă a adus fiecare. Și nu doar atât! Inte­racțiunea dintre alumni presupune colaborare și cooperare în vederea intensificării activi­tății lor acolo unde Dumnezeu i-a chemat să slujească Biserica și societatea. Aprecierea multor absolvenți, fie preoți, fie profesori, pentru Seminarul de la Mănăstirea Neamț se manifestă prin decizia de a-și aduce propriii copii - sau pe cei din parohie, sau pe cei din școala unde predau acum - să învețe tot aici.

Numeroase instituții de învăță­mânt organizează revederi dintre școală, profesori și foștii absol­venți, dar cele de la Seminarul „Veniamin Costachi” au un caracter aparte: majoritatea încep cu Sfânta Liturghie, aducându-L astfel pe Mântuitorul Hristos, Desă­vâr­șitul Învățător, în mijlocul acestor întâlniri, fiindcă El este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Avându-L pe Hristos în centrul preocupărilor noastre, ne asumăm deopotrivă învățăturile și faptele Lui, căci în ele se arată taina iubirii smerite și atotputernice a lui Dumnezeu pentru om, dar și participarea omului la viața veșnică a Sfintei Treimi, fapt învederat de Apostolul neamurilor: „prin Hristos avem și unii și alții apropierea către Tatăl, într-un Duh” (Efeseni 2, 6).

Extinderea Comunității Alumni de la Seminarul nemțean la un număr mare de membri, proveniți din toate generațiile de absolvenți, reprezintă una din țintele sale majore. Astfel se vor strânge sub aripa ei câteva sute de membri, care s-au integrat nu doar în domeniul eclesiastic, ci și în cel economic, social, administrativ, antreprenorial, juridic, militar, sanitar sau în oricare altul. Această plurivalență de ramuri unde s-au încadrat absol­venții școlii teologice nemțene poate influența pozitiv deciziile elevilor actuali ai Seminarului: luându-i ca modele pe cei din gene­rațiile trecute, pot alege o sferă de activitate care să se plieze pe așteptările și năzuințele lor.

Comunitatea Alumni de la Neamț își propune ca, prin adera­rea cât mai multor absolvenți sau foști profesori, să refacă vechile legături de prietenie, colegialitate și întrajutorare, fapte ce pot genera veritabile transformări în actuala mentalitate a elevilor semi­nariști referitor la educația civică și social-economică la nivelul comunității nemțene și nu numai.

Dacă absolvenții Seminarului doresc să devină membri ai Comu­nității Alumni, se pot implica în activități variate: voluntariat pentru organizarea de reuniuni sau de întâlniri la nivel local pentru absolvenții școlii teologice nemțene aflați în țară sau în străinătate; participarea susținută într-unul din comitetele existente: Comitetul „Membri”, Comitetul „Proiecte”, Comitetul „Strângere de fonduri”; mentorat pentru actualii elevi seminariști.

Orice astfel de comunitate, pentru a-și putea atinge scopurile propuse, are nevoie de sprijin material, dar și moral, din partea celor care au absolvit această renumită școală teologică și nu numai. În acest sens, se pot direcționa fonduri către una din ariile unde deja există activitate: burse pentru elevii Seminarului; premii de exce­lență pentru cei cu rezultate ex­cepționale la învățătură; ajutorarea elevilor seminariști din familii defavorizate; susținerea financiară a bibliotecii și a laboratoarelor Seminarului ori a corului și a echipelor sportive; donații pentru organizarea Zilelor Seminarului; sprijin pentru promovarea unor evenimente cu caracter umanitar, a unor reuniuni sau a oricăror alte activități cu caracter social-filantropic și cultural.