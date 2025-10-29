Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei S-a sfinţit Catedrala

S-a sfinţit Catedrala

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Repere și idei
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 29 Octombrie 2025

Duminică, 26 octombrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, s-a sfinţit, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Catedrala Naţională edificată în ultimul deceniu şi jumătate în Bucureşti.

Acest eveniment istoric s-a petrecut în anul când sărbătorim 140 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române din 1885 și un secol de la ridicarea ei la rangul de Patriarhie în 1925. Două momente definitorii pentru Istoria Bisericii Ortodoxe Române, dar şi pentru ­naţiunea română.

După ce în Anul Centenar al României Mari 2018 a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei, duminica ce a trecut s-a sfinţit întreaga Catedrală Naţională zidită în timpul celui de-al şaselea Patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel. Astfel s-a împlinit idealul de un veac şi jumătate de a avea în Capitală o catedrală reprezentativă pentru Ortodoxia românească.

Meritul principal în ctitorirea acestei măreţe Catedrale a Nea­mu­lui românesc îl are Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ­care o consideră, prin toate elementele ei componente, „o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină, care cheamă la rugăciune și comuniune sfântă”.

Oricine păşeşte pragul Catedralei Naţionale este impresionat de armonia arhitecturală a spaţiului liturgic edificat pe Dealul Arsenalului şi, mai ales, trăieşte bucuria de a vedea frumoasele picturi în mozaic, care ne prezintă în imagini unice istoria mântuirii noastre.

Zecile de mii de pelerini care au ajuns să se închine până acum în catedală pot da mărturie de frumuseţea acesteia şi, mai ales, de emoţia pe care au trăit-o când au ajuns să se închine în cel mai important Altar al naţiunii române, dedicat cinstirii eroilor, pe jertfa cărora s-a zidit România noastră.

Catedrala Naţională este inima Ortodoxiei româneşti şi aşteaptă ca toţi fiii şi fiicele Bisericii noastre strămoşeşti să vină să preamărească în această Biserică a bisericilor noastre pe Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   CMN  -   Catedrala Națională
vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
TOP 6 Repere și idei