S-a sfinţit Catedrala

Duminică, 26 octombrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, s-a sfinţit, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Catedrala Naţională edificată în ultimul deceniu şi jumătate în Bucureşti.

Acest eveniment istoric s-a petrecut în anul când sărbătorim 140 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române din 1885 și un secol de la ridicarea ei la rangul de Patriarhie în 1925. Două momente definitorii pentru Istoria Bisericii Ortodoxe Române, dar şi pentru ­naţiunea română.

După ce în Anul Centenar al României Mari 2018 a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei, duminica ce a trecut s-a sfinţit întreaga Catedrală Naţională zidită în timpul celui de-al şaselea Patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel. Astfel s-a împlinit idealul de un veac şi jumătate de a avea în Capitală o catedrală reprezentativă pentru Ortodoxia românească.

Meritul principal în ctitorirea acestei măreţe Catedrale a Nea­mu­lui românesc îl are Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ­care o consideră, prin toate elementele ei componente, „o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină, care cheamă la rugăciune și comuniune sfântă”.

Oricine păşeşte pragul Catedralei Naţionale este impresionat de armonia arhitecturală a spaţiului liturgic edificat pe Dealul Arsenalului şi, mai ales, trăieşte bucuria de a vedea frumoasele picturi în mozaic, care ne prezintă în imagini unice istoria mântuirii noastre.

Zecile de mii de pelerini care au ajuns să se închine până acum în catedală pot da mărturie de frumuseţea acesteia şi, mai ales, de emoţia pe care au trăit-o când au ajuns să se închine în cel mai important Altar al naţiunii române, dedicat cinstirii eroilor, pe jertfa cărora s-a zidit România noastră.

Catedrala Naţională este inima Ortodoxiei româneşti şi aşteaptă ca toţi fiii şi fiicele Bisericii noastre strămoşeşti să vină să preamărească în această Biserică a bisericilor noastre pe Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.