Sfântul Ioan Scărarul: cuvintele lui și mărturiile altora despre el - izvoare de înțelepciune, lumină și nădejde

Cine se apropie, fie și pentru o clipă, de scrierile Sfântului Ioan Scărarul rămâne copleșit de adâncimea trăirilor sale și de limpezimea unei cunoașteri dobândite nu din cărți multe, ci din focul experienței duhovnicești. Din aceste rânduri - aparent austere, dar pline de cuvinte care ard ca niște făclii nestinse - se revarsă o înțelepciune care nu aparține doar unui timp sau unui loc, ci întregii umanități însetate de mântuire.

Multe dintre învățăturile sale s‑au născut în tăcerea roditoare a pustiei, în patria sihaștrilor, unde fiece bătaie a inimii măsura o întâlnire cu Dumnezeu, refuzând risipirea în neantul iluziilor pământești. Aici descoperim cu uimire o deschidere nemărginită către întreaga tradiție a Bisericii. Căci Sfântul Ioan nu a fost doar un solitar absolut, ci un moștenitor recunoscător: a strâns la piept, cu o evlavie de nezdruncinat, cuvintele de foc ale Sfintei Scripturi, culegând totodată, ca dintr‑o grădină a Raiului, roadele dulci ale învățăturilor părinților la care a ucenicit.

Sfaturile sale, deși uneori par aspre sau greu de primit pentru sufletul grăbit al omului contemporan, ascund o delicatețe profundă și o iubire fără margini, care-i îmbrățișează deopotrivă pe începători și pe cei înaintați, pe tineri și pe bătrâni, pe cei slabi și pe cei întăriți în nevoință. Iar apoftegmele sale, scurte și strălucitoare ca niște fulgere ale adevărului, nu doar luminează mintea, ci pătrund până în adâncul inimii, completând într‑un mod tainic și viu înțelegerea cuvintelor Scripturii.

Se cuvine să remarcăm, înainte de toate, prietenia sfântă a lui Ioan Scărarul și a celorlalți mari părinți ai epocii sale cu Scriptura - o familiaritate care nu era una intelectuală, ci existențială, o locuire în cuvântul lui Dumnezeu. Într‑o vreme în care manuscrisele erau rare, păstrate cu grijă în anumite locuri și inaccesibile celor mulți, Scriptura trăia în inimile lor, devenind temelia întregii lor gândiri.

Încă din vechime, Părinții Bisericii l‑au recunoscut pe Ioan Scărarul drept un dascăl al pocăinței și al desăvârșirii. Astfel, Sfântul Ioan Damaschin îl așază în rândul marilor învățători ai vieții duhovnicești, în timp ce Sfântul Teodor Studitul recomandă Scara ca pe o lectură de căpătâi pentru orice monah, considerând‑o un adevărat manual al ascultării și al urcușului spre Dumnezeu. Nu întâmplător s‑a spus că orice novice, la intrarea în mănăstire, trebuie să‑și aplece sufletul asupra acestor pagini, care călăuzesc pașii omului către cer, asemenea unei scări sigure și luminoase.

În același duh, Sfântul Teofan Zăvorâtul îndemna la citirea zilnică a unor fragmente din această lucrare, văzând în ea o hartă limpede și sigură a mântuirii. Cuviosul Paisie Aghioritul, privind peste veacuri, îl numea pe Ioan Scărarul un adevărat medic al sufletelor, subliniind că tot ce a scris a fost mai întâi trăit, încercat și sfințit prin lacrimă și rugăciune. De aceea, cuvintele sale nu sunt simple reflecții, ci o veritabilă radiografie duhovnicească a inimii omenești, care rămâne actuală și lucrătoare dincolo de trecerea timpului.

Mai aproape de noi, Arhiepiscopul Kallistos Ware mărturisește că Scara continuă să fie unul dintre cele mai iubite și mai citite texte ale spiritualității ortodoxe, o carte care nu încetează să nască în suflete dorul după Dumnezeu și setea de desăvârșire.

Dar, dincolo de toate aceste mărturii, înseși cuvintele Sfântului Ioan Scărarul se înalță ca un urcuș real către înălțimile cerului.

Vorbind despre pocăință, Ioan Scărarul o numește înnoire a botezului, renaștere a sufletului în lumina harului. În concepția sa despre viața duhovnicească, plânsul după Dumnezeu devine o întristare binecuvântată, o dorire arzătoare a inimii după Cel iubit. Smerenia este pentru el un har fără nume, o taină pe care cuvintele nu o pot cuprinde, iar rugăciunea - convorbirea și unirea omului cu Dumnezeu - rămâne respirația cea mai adâncă a sufletului.

În vremurile din urmă, Scara a devenit nu doar o carte a monahilor, ci și un loc de întâlnire a tradiției ortodoxe cu numeroși teologi și intelectuali din lumea apuseană, care au descoperit în aceste pagini adevărate mărgăritare ale spiritului. Această redescoperire nu este întâmplătoare, ci exprimă lucrarea tainică a Duhului Sfânt în lume, arătând că există o sete universală de sens, de lumină și adevăr.

Astfel, de‑a lungul veacurilor, lucrarea faptelor bune, împletită cu meditația adâncă asupra cuvintelor Sfântului Ioan Scărarul, a călăuzit nenumărați monahi și credincioși pe calea mântuirii, făcându‑i următori nu doar ai cuvintelor, ci mai ales ai vieții sale - o veritabilă scară de lumină, un urcuș neîncetat de la pământ spre cer.

Treptele Scării - chemare la lepădarea de cele pământești și la înnoirea inimii

Scrierile Sfântului Ioan Scărarul se înfățișează ca niște trepte luminate de har, pe care sufletul urcă încet și sigur, depărtându‑se de povara celor pământești și apropiindu‑se de limanul ceresc. Nu întâmplător opera sa poartă numele de Scara, căci ea nu este doar o carte, ci o chemare neîncetată la înălțare, la schimbare, la transfigurare lăuntrică. Fiecare cuvânt devine o treaptă, fiecare îndemn - o invitație la înnoirea vieții.

Temele pe care le așază înaintea noastră spre meditație sunt de o frumusețe care depășește lumea aceasta, purtând în ele mireasma Împărăției lui Dumnezeu. Iar cel ce împlinește îndemnurile sale nu rămâne același, ci se naște din nou, devenind cu adevărat un om nou, luminat de lucrarea harului. Din acest tezaur de gânduri strălucitoare, ne oprim asupra câtorva, a căror actualitate este tulburătoare și a căror putere de mângâiere devine nădejde pentru noi, care adesea simțim că nu mai reușim să împlinim ceea ce suntem datori.

Ținerea de minte a răului - rana ascunsă a sufletului

Poate cea mai cumplită temniță pe care ne‑o construim singuri este ținerea de minte a răului. Atunci când păstrăm înlăuntrul nostru, fără milă, amintirea răului pe care ni l‑a făcut cineva, inima ni se împietrește, iar curajul de a ne ridica spre Dumnezeu se stinge. Cum am putea cere cu îndrăzneală milă, când noi înșine refuzăm să o dăruim?

Ni se descoperă astfel un adevăr dureros: iubirea se retrage din sufletul care nu iartă. Sfântul Ioan Scărarul definește această stare prin expresii cu adevărat răscolitoare: venin al sufletului, vierme al minții, fărădelege neadormită, răutate zilnică. Aceste imagini nu doar descriu o atitudine, ci descoperă putreziciunea nevăzută ce roade lăuntric.

Și totuși, chiar în această asprime a cuvântului se ascunde o chemare la vindecare. Rugăciunile noastre, atunci când mai găsim vreme să le rostim, ne aduc aminte de această rană: „am ținut minte răul”. Aceeași mărturisire răsună și în rugăciunile de dezlegare, ca un suspin al conștiinței.

Cuvintele Sfântului Ioan Scărarul luminează calea: „Cel ce a dobândit iubirea s‑a înstrăinat de nebunia mâniei”. Ținerea de minte a răului nu poate locui acolo unde iubirea s‑a așezat cu putere. Și, cu o finețe plină de realism, el arată cât de ușor se poate strecura răul în suflet: asemenea unui păduche care se furișează în porumbel, nevăzut, dar nimicitor.

El ne oferă și criteriul adevăratei vindecări: nu atunci când ne rugăm pentru cel ce ne‑a rănit, nici când îl cinstim cu daruri sau îl chemăm la masă, ci atunci când, văzându‑l căzut în vreun necaz sufletesc sau trupesc, suferim și plângem pentru el ca pentru noi înșine. Aici se descoperă măsura unei inimi curățite, iar o astfel de iubire devine o putere pe care Dumnezeu o privește cu bunăvoință și o binecuvântează.

Mai departe, Sfântul Ioan ne arată că iertarea este o cale mai scurtă decât multe nevoințe: „Unii s‑au predat ostenelilor și sudorilor pentru a dobândi iertare, dar cel ce nu ține minte răul a luat‑o înaintea acestora”. Adevărul evanghelic răsună limpede: „Iertați și vi se va ierta” (Luca 6, 37). Astfel, neținerea de minte a răului devine semnul unei pocăințe autentice. Iar cel care păstrează dușmănia, deși pare că se pocăiește, se aseamănă cu omul care aleargă în vis: i se pare că înaintează, dar rămâne pe loc.

Despre clevetire - furtul dreptății lui Dumnezeu

La fel de cutremurătoare este învățătura despre clevetire, așezată în cuvântul al zecelea al Scării. Este, poate, una dintre cele mai greu de împlinit porunci, tocmai pentru că judecata aproapelui se strecoară atât de ușor în gând și în cuvânt.

Sfântul Ioan ne trezește din această orbire printr‑o imagine puternică: Iuda era în ceata ucenicilor, iar tâlharul în rândul ucigașilor - și într‑o clipă s‑a făcut o schimbare neașteptată între ei. Așadar, judecata noastră este de la bun început fragilă și înșelătoare.

Calea vindecării este limpede: să nu învinovățim omul, ci pe cel care îl ispitește. Nimeni nu voiește să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă, în slăbiciunea noastră, toți cădem fără să fim siliți. Această înțelegere aduce blândețe și compasiune în locul asprimii.

Mai mult, Sfântul Ioan descoperă o taină adâncă a vieții duhovnicești, spunând că a văzut oameni păcătuind la arătare și pocăindu‑se în ascuns, iar pe cei care i‑au osândit i‑a găsit înaintea lui Dumnezeu vinovați. Pocăința nevăzută îmblânzește judecata divină, în timp ce osândirea o asprește.

Și poate cel mai greu cuvânt, dar și cel mai luminos în profunzimea lui, este acesta: chiar dacă ai vedea pe cineva greșind în ceasul morții, nici atunci să nu‑l judeci. Judecata lui Dumnezeu rămâne tainică și de nepătruns pentru om.

Cei care iubesc osândirea se înșală, spune Sfântul Ioan, asemenea celor care prind fum în loc de soare. A judeca înseamnă a răpi, cu îndrăzneală necuvenită, un drept care aparține doar lui Dumnezeu; iar a osândi înseamnă a‑ți pierde propriul suflet.

Astfel, învățăturile Sfântului Ioan Scărarul nu sunt simple povețe morale, ci trepte de lumină pe care, urcând, omul se curăță, se vindecă și se înnoiește. Ele ne descoperă nu doar cât de departe suntem noi față de Dumnezeu, ci mai ales cât de aproape este El față de noi, așteptând întoarcerea noastră. În slovele Scării, asprimea cuvântului se împletește cu dulceața nădejdii, iar îndemnul la nevoință devine, în adâncul său, o chemare la iubire.

Scara urcușului lăuntric - între cădere, veghe și liniștea cea după Dumnezeu

„După puțina cunoștință dată mie”, mărturisește cu smerenie Sfântul Ioan Scărarul, „am întocmit ca un tâmplar neînțelept o scară a urcușului.” În această imagine de o minunată simplitate se ascunde nu doar opera autorului, ci o chemare adresată fiecărui cititor spre a privi, cu sinceritate și cu frică de Dumnezeu, pe ce treaptă s‑a oprit, unde a încetinit, unde s‑a rănit sau unde a uitat să mai urce.

Și câte sunt piedicile acestui urcuș! Uneori ne oprește dorința de a ne conduce singuri viața - idioritmia - care ne rupe de ascultare; alteori ne înlănțuie slava oamenilor, această sete subtilă de recunoaștere; alteori ne trădează limba, nestăpânită și grăbită; sau mânia, care tulbură sufletul; sau adâncimea patimilor, care ne țin legați de pământ. Dar, chiar și în aceste căderi, Scara nu se rupe - ea rămâne întinsă înaintea noastră, chemându‑ne să ne ridicăm, să ne înnoim prin pocăință, să devenim sârguitori și să dobândim focul cel bun al iubirii dumnezeiești.

Iar paradoxul evanghelic răsună peste toate: „Mulți dintâi vor fi pe urmă, și cei de pe urmă vor fi întâi” (Matei 19, 30). În această răsturnare tainică se ascunde nădejdea tuturor celor căzuți: nu locul de început contează, ci credincioșia până la capăt.

Sfântul Ioan vorbește și despre „lucrările săptămânii veacului de acum”, care sunt șapte - unele primite, altele lepădate - iar a opta devine semnul veacului ce va să fie, o deschidere către veșnicie și către odihna cea fără de sfârșit, unde nevoința se preschimbă în lumină.

Despre trândăvie - despărțirea de cea mai vicleană povară

Cu un realism duhovnicesc necruțător, Sfântul Ioan ne avertizează: ia aminte, tu, călugăre însingurat, la ceasurile fiarelor - la acele momente când gândurile năvălesc, când slăbiciunea se strecoară și când sufletul este cel mai vulnerabil. Dacă nu veghezi, nu vei putea întinde cursele potrivite împotriva lor.

Vorbind despre trândăvie, o numește o legătură din care nu ne putem elibera fără o hotărâre radicală. „Dacă cea care a luat carte de despărțire s‑a dus cu totul de la tine, e de prisos orice grijă pentru ea.” Așadar, liniștirea adevărată nu începe decât acolo unde trândăvia a fost izgonită fără întoarcere. Cei care se liniștesc cu discernământ nu se odihnesc până nu rup această legătură nevăzută.

Și, mai mult, ne avertizează cu asprime plină de dragoste: nimeni dintre cei tulburați de mânie, de închipuirea de sine, de fățărnicie sau de ținerea minte a răului să nu creadă că a gustat din liniștea smereniei. O astfel de înșelare nu duce la pace, ci la rătăcire și la o tulburare și mai mare.

Despre liniștire - taina stării înaintea lui Dumnezeu

În cuvintele despre liniștire, Sfântul Ioan deschide o fereastră către una dintre cele mai înalte stări ale vieții duhovnicești. Cei care se luptă în lume sunt încercați de multe feluri de războaie, dar nici cei ce aleg liniștea nu sunt lipsiți de ele: cinci ispite îi urmăresc pe cei retrași, iar trei dintre cele opt patimi îi însoțesc chiar și pe cei aflați în ascultare.

Liniștirea nu este o fugă de lume, ci o ardere mai adâncă. Cel care nu biruie trândăvia în această stare se păgubește de multe ori, pentru că liniștea fără trezvie devine loc de rătăcire.

Și totuși, cine a gustat din această taină nu se mai întoarce ușor. „Cel ce a găsit liniștea nu se va mai îngriji nici măcar de trupul său”, spune scriitorul, arătând că încrederea în Dumnezeu devine deplină. Puțini sunt cei care au pătruns până la capăt această „filosofie a lumii” și chiar mai puțini cei care au cunoscut în adâncime „filosofia liniștii celei după Dumnezeu”.

Cel atins de frumusețea rugăciunii fuge de mulțimi „ca un asin sălbatic”, nu din dispreț față de oameni, ci din dorul de neamestecare, din iubirea pentru libertatea pe care numai rugăciunea o dăruiește.

Liniștirea este, în esență, „neîntrerupta închinare lui Dumnezeu și starea în fața Lui”. Este o conștiință neadormită a prezenței lui Dumnezeu. Iar semnul că această stare nu a fost încă dobândită este bucuria exagerată pentru vizitele din chilie: acolo unde sufletul caută mereu companie, Dumnezeu nu este încă centrul vieții.

Chipuri și pilde ale liniștii

Ca model al acestei viețuiri, Sfântul Ioan îl aduce înaintea noastră pe marele Arsenie, cel întocmai cu îngerii, care adesea îi îndepărta chiar și pe cei care veneau la el, pentru a nu pierde comoara liniștii. Nu din lipsă de iubire, ci din dorința de a păstra ceea ce era mai de preț: prezența lui Dumnezeu.

Imaginile pe care le folosește Cuviosul Ioan sunt de o forță cutremurătoare: cel osândit privește cu teamă la judecător când acesta intră în temniță, pe când lucrătorul liniștii așteaptă cu dor venirea Domnului. Unul este apăsat de întristare, celălalt este scăldat în lacrimi izvorâte din iubire.

Pentru cel ce trăiește această stare, hrana nu mai este atât de necesară precum răbdarea. Lipsa celei dintâi aduce cunună, dar lipsa celei de‑a doua aduce pierzare. Răbdarea născută din nădejde și din plâns devine temelia întregii vieți lăuntrice.

„Bărbatul răbdător a murit înainte de mormânt”, spune autorul, făcându‑și din chilie un loc al lepădării de sine, un mormânt viu din care răsare viața cea adevărată.

Despre lupta duhovnicească - discernământul biruinței

Sfântul Ioan Scărarul ne învață o artă fină și esențială: discernământul luptei. Luptătorul lui Hristos trebuie să știe pe care vrăjmași să‑i alunge departe și pe care să‑i îngăduie, pentru a se întări prin confruntare.

Nu orice luptă este folositoare și nu orice evitare este slăbiciune. Uneori lupta aduce cunună, alteori ferirea de ea îi lasă pe oameni neîncercați, neîntăriți, nepregătiți.

Astfel, Scara Sfântului Ioan nu este doar o carte de învățătură, ci un drum presărat cu căderi și ridicări, cu lacrimi și lumină. Ea ne arată cu o sinceritate dezarmantă unde ne aflăm, dar ne și mângâie cu o blândețe negrăită, amintindu‑ne că urcușul nu s‑a încheiat, așa încât fiecare treaptă, oricât de înaltă sau de joasă ar fi, poate deveni începutul unei noi înălțări spre Dumnezeu.

Rugăciunea - scară tainică între pământ și cer, oglindă a inimii și început al întoarcerii

Vorbind despre rugăciune, Sfântul Ioan Scărarul ne deschide înainte un orizont de o adâncime copleșitoare, în care smerenia devine temelia oricărei înălțări. „Chiar de‑ai urca toată scara virtuților, roagă‑te pentru iertarea păcatelor”, spune el, chemându‑ne să nu uităm niciodată adevărul cutremurător al cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: „dintre păcătoși, cel dintâi sunt eu” (1 Timotei 1, 15). Astfel, chiar și pe culmile nevoinței, sufletul rămâne învăluit de smerenie, iar rugăciunea nu devine prilej de mândrie, ci de zdrobire binecuvântată.

Până când nu dobândim rugăciunea lucrătoare, ne asemănăm pruncilor care abia învață să meargă, nesiguri, clătinându‑se între ridicare și cădere. Însă, atunci când se statornicește în noi nevoința neîntreruptă, vine înlăuntrul nostru Cel ce poate opri valurile mării minții, așezând hotar gândurilor: „până aici vei veni și nu vei trece mai departe”. Este clipa în care harul începe să lucreze vădit, aducând liniște și rânduială în adâncul ființei.

Sfântul Ioan descrie cu o finețe rară etapele rugăciunii: începutul ei este lupta - alungarea gândurilor încă din ivirea lor; la mijloc, mintea se statornicește în cuvintele rostite și în înțelesurile lor; iar la desăvârșire rugăciunea devine răpire la Dumnezeu, o ieșire din sine și o intrare în lumina cea negrăită.

Dar nu orice bucurie este semn al acestei desăvârșiri. El face o deosebire limpede: alta este bucuria celor ce se roagă în obște, unde se pot strecura și umbrele închipuirii, și alta este bucuria celor ce se nevoiesc în liniștire, unde rugăciunea se umple de smerită cugetare, devenind taină adâncă și curată.

Zdrobirea inimii - poarta iertării

Toți avem nevoie de rugăciune, dar mai ales cei care se apropie de Împărat pentru iertarea datoriilor lor. Pentru aceștia, este necesară o zdrobire negrăită a inimii - acea durere care deschide cerul și aduce milă.

El aduce înaintea noastră chipul unor monahi care, strălucind în ascultare și păzind neîncetat pomenirea lui Dumnezeu, se ridicau la rugăciune cu o putere uimitoare, fiind răpiți mai presus de mintea lor și vărsând șiroaie de lacrimi. Nu întâmplător, întrucât această stare era rodul unei vieți de ascultare deplină: rugăciunea curată nu vine într‑o clipă, ci dintr‑o pregătire tainică, îndelungată.

Iubirea se descoperă și ea în rugăciune: precum iubirea ostașului față de împărat se arată în luptă, tot astfel iubirea monahului față de Dumnezeu se arată în starea și în timpul rugăciunii. Rugăciunea devine astfel oglinda sufletului, locul unde se descoperă adevărata noastră stare lăuntrică.

Sfântul Ioan ne îndeamnă cu realism: să nu refuzăm rugăciunea pentru aproapele, chiar dacă nu am dobândit încă rugăciunea curată. De multe ori, credința celui care cere a lucrat minuni, iar lacrima smerită a celui ce se roagă a fost primită. Și totodată, să nu ne înălțăm dacă am fost ascultați, ci să avem conștiința că nu puterea noastră a lucrat, ci credința celuilalt.

Rugăciunea și aducerea aminte de moarte - două aripi ale aceleiași taine

Unii spun că rugăciunea este mai mare decât aducerea aminte de moarte; alții le pun în aceeași cumpănă. Sfântul Ioan le unește într‑o imagine de mare finețe: le vede ca două firi ale unui singur ipostas. Rugăciunea fără conștiința trecerii în veșnicie este superficială, iar aducerea aminte de moarte fără rugăciune devine apăsătoare; împreună însă ele nasc trezvie și lumină.

Și mai adaugă un cuvânt de aur: cel ce se îngrijește de rugăciune trebuie să devină foarte milostiv. În această milostenie se ascunde rodirea rugăciunii, căci în ea monahii - și nu numai ei - vor primi însutit, ca o arvună a celor viitoare.

O chemare la trezire și la regăsirea drumului

Treptele virtuților propuse de Sfântul Ioan Scărarul pot schimba chiar și pe cel care s‑a depărtat mult de Dumnezeu. Și totuși, frumusețea lor rămâne ascunsă celor ce nu doresc să vadă, pentru că ele cer liniștire într‑o lume a zgomotului, cumpătare într‑o lume a risipirii, trezvie într‑o lume a uitării.

Scara ne vorbește despre tăcere și despre primejdia multelor cuvinte, despre lenea sufletească și despre nesimțire - acea moarte a sufletului înainte de moartea trupului. Ne descoperă fețele schimbătoare ale slavei deșarte, nebunia mândriei și finețea discernământului gândurilor.

Toate sunt adresate celor care doresc să se înstrăineze de duhul lumii

Duhul acestui veac nu poate fi alungat din inima noastră decât prin strălucirea unor astfel de descoperiri și prin înălțimea unor trăiri autentice, pe care Sfântul Ioan ni le oferă ca model. Meditând la aceste cuvinte, omul ajunge să se cunoască pe sine: își vede slăbiciunea, își recunoaște rătăcirile, înțelege cât de departe a ajuns de drumul cel drept.

Și totuși, în această conștientizare nu se ascunde deznădejdea, ci începutul întoarcerii. Căci tocmai prin această luminare lăuntrică sufletul regăsește cărarea pierdută și se întoarce cu pași smeriți către Dumnezeu - mai ales în aceste zile binecuvântate ale Păresimilor, când fiecare treaptă urcată devine o biruință, iar fiecare lacrimă, o rugăciune primită.

Într‑o lume asurzită de propriul zgomot, anesteziată de uitare și bolnavă de grabă, Scara Sfântului Ioan rămâne un manifest al tăcerii și al regăsirii de sine. Ea nu ne oferă doar o oglindă crudă a neputințelor noastre, ci ne întinde o frânghie a salvării.

Conștientizarea prăpastiei în care ne aflăm nu trebuie să nască deznădejde, ci să devină punctul zero al întoarcerii. Mai ales în lumina zilelor de pocăință, fiecare treaptă reluată cu osteneală este o victorie a duhului, fiecare suspin smerit - o liturghie a inimii. Sfântul Ioan ne învață, până la sfârșitul veacurilor, că urcușul nu se sfârșește la ușa mormântului, ci continuă lin, infinit, în brațele deschise ale Părintelui Ceresc.