Soluția icoanei

Un articol de: Pr. Paul Siladi - 29 Aprilie 2026

În contextul civilizației contemporane, domina­tă de proliferarea ima­ginilor și, mai nou, de abundența produselor vizuale generate cu AI, se poate cu ușurință observa simptomul unei crize: denaturarea însăși a statutului imaginii. Aceas­tă deformare constă, în primul rând, în ruptura dintre imagine și cuvânt, iar în al doilea rând, în separarea ei de realitate sau, în termenii lui Jean-Luc Marion, de prototipul său originar. Imaginea nu mai trimite dincolo de sine, ci se închide în propria autosufici­­e­nță, revendicând statutul de nor­mă a realului.

Această autosuficiență trece dincolo de estetic și vizează un statut ontologic: imaginea nu mai me­diază, nu mai deschide, ci substituie. În acest sens, ea nu mai este o fereastră, ci devine un zid, un ­ecran opac care se interpune între subiect și real. Privirea nu mai traversează imaginea, ci se oprește în ea, captivă într-un circuit autoreferențial. Astfel, expe­riența vizuală se reduce la consum, iar contemplarea este înlocuită de o succesiune accele­rată de stimuli.

Mai mult, această proliferare a imaginilor produce o inflație a vizi­bilului care, paradoxal, conduce la o orbire spirituală. Cu cât vedem mai mult, cu atât percepem mai puțin. Imaginea, lipsită de ancorare în logos, își pierde funcția de revelare și devine pură aparență, spectacol al suprafețelor. În acest sens, criza imaginii este insepa­rabilă de criza cuvântului și, implicit, de criza sensului.

În fața acestei lumi răsturnate, a unui contre-monde al aparen­țelor, soluția nu poate fi decât icoana, însă o icoană eliberată de logica autonomă a imaginii moderne. Paradoxal, prima reacție posibilă pare a fi iconoclasmul, în măsura în care imaginea contem­porană se absolutizează pe sine, aspirând la o vizibilitate totală care anulează orice referință. Această tentație iconoclastă nu este însă o negare a imaginii în sine, ci o reacție împotriva idolatrizării ei.

Dar tocmai aici icoana se reve­lează ca răspuns autentic: ea nu se oferă privirii, ci venerării, pentru că trimite la prototipul său. Ea nu revendică atenția pentru sine, ci o direcționează dincolo de sine. În icoană suprafața vizibilă trebuie, paradoxal, să se șteargă sau, cel puțin, să șteargă în ea orice opacitate care blochează crucea privirii: icoana slăbește imaginea în ea, pentru a preveni orice autosuficiență, autonomie, autoafirmare.

Icoana nu este o imagine mai săracă, ci una mai transparentă, mai deschisă către invizibil. Ea nu se impune, ci se retrage, pentru a face loc prezenței celui reprezentat. În acest sens, icoana presupune o asceză a vizibilului, o disciplinare a privirii care învață să nu se oprească la suprafață.

În felul acesta, icoana inver­sea­ză logica modernă a imaginii: ­icoana oferă o cale privirii, pentru ca să treacă dincolo de ea. Icoana este deci o chenoză a imaginii. Auto­afirmarea imaginii nu cedea­ză decât în fața unui abandon: concret, pentru că icoana nu se pre­zintă pe ea însăși, nu confiscă venerația, ci o lasă să treacă prin ea spre prototipul său invizibil. În acest sens, icoana nu este doar o alternativă estetică, ci o corectivă ontologică, o restaurare a raportului just dintre vizibil și invizibil, dintre imagine și adevăr.

