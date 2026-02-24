Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Știința bucuriei

Repere și idei
Un articol de: Pr. Paul Siladi - 25 Feb 2026

Avva Dorotei este unul dintre bătrânii filocalici din ale căror în­vățături izvorăște multă căldură, blândețe și echilibru. Tradus de Părintele Dumitru Stăniloae și inclus în volumul 9 al Filocaliei românești, avva Dorotei este o lectură proaspătă, surprinzătoare, plină de finețe psihologică și mereu încurajatoare.

Cuvintele sfinților poartă în ele o energie mobilizatoare a harului, care te invită și te susțin să transpui în propria ta viață îndemnurile lor. Comentariile ulterioare, oricât de inteligente și de sensibile, diluează intensitatea duhului.

Prima dintre învățăturile avvei Dorotei, despre lepădare, începe cu o recapitulare a istoriei uma­nității, de la zidirea lumii și până la starea de corupție care urmează căderii. În mijlocul acestei lumi căzute a venit Fiul lui Dumnezeu, care ne-a dat „iarăși, după bunătatea Lui, sfinte porunci care ne curățesc pe noi, ca dacă vom voi, să putem iarăși să ne curățim prin păzirea poruncilor nu numai de păcatele noastre, ci și de patimile înseși”.

Toate patimile și suferințele vin din pricina mândriei noastre, din neînțelepciune, pentru că ținem la voia noastră cea rea și în noi stăpânește „amărăciunea voii noastre”. Omul creat în toată desfătarea, în toată bucuria, în toată slava a călcat porunca din mândrie și nesupunere. Astfel, avva Dorotei continuă: „De aceea, Dumnezeu, văzând această neru­șinare, zice: Acesta e nebun, acesta nu știe să se bucure. De nu va cunoaște zile rele, va pieri cu desăvârșire. Căci de nu va învăța ce este necazul, nu va afla ce este odihna. Atunci i-a dat lui cele vrednice de el și l-a scos din rai. A fost predat deci iubirii de sine și voilor sale, ca să-și zdrobească oasele sale, ca să învețe să nu se bizuie pe sine, ci să asculte de porunca lui Dumnezeu, ca aceste urmări nenorocite ale neascultării lui să-l învețe odihna ascultării”.

Cuvintele cele mai izbitoare de aici sunt: „Acesta e nebun, acesta nu știe să se bucure”. Să nu te mai știi bucura este semn de nebunie, nu iraționalitate, ci nebunie ontologică: să nu mai vezi sau să refuzi binele evident. Și atunci bucuria se degradează sub efectul de durată al mândriei: devine plăcere goală, posesivitate, consum și autoafirmare. Toate acestea pot fi puncte de intensitate, dar sunt altceva decât bucuria născută din recunoașterea binelui din viața ta.

Bucuria este o „știință” duhovnicească. Adică se cultivă prin dispoziția inimii către receptivitate, smerenie, recunoștință. Pe de cealaltă parte, mândria produce tristețe structurală. Egoul exacerbat nu poate fi vreodată satisfăcut, ci rămâne permanent scufundat în nemulțumire. Mândria aduce amnezia „științei” de a te bucura.

Dar aici intervine pedagogia lui Dumnezeu: omul, „de nu va cunoaște zile rele, va pieri cu desăvârșire”. Suferința devine forța care sparge închiderea egolatră și poate da naștere deschiderii către „odihna ascultării”. Dar pentru asta trebuie mai întâi să învețe să nu se mai bazeze pe sine în modul cel mai sănătos cu putință și, în felul acesta, să se deschidă către Dumnezeu și oameni.

 

