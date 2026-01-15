Suferința și boala privite prin fereastra teologiei Învierii

Cea de-a XXVIII-a broșură misionară dedicată tinerilor din zona judeţului Dâmboviţa a fost tipărită de Editura Arhi­episcopiei Târgoviștei, la inițiativa Înalt­prea­­sfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscop al Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, și are ca obiectiv aprofundarea sensului autentic al suferinței și al bolii în lumina Învierii lui Hristos, din perspectiva învățăturii ortodoxe.

În cele 32 de pagini ale sale, împreună cu ima­gini sugestive, dar și prin intermediul unui text bine documentat și atractiv, redactorii lucrării (pr. lect. univ. dr. Ionuț Adrian Ghibanu - vicar eparhial, pr. dr. Marian Robert Puiescu - consilier eparhial, și pr. dr. Ciprian Ionuț Ileana - consilier eparhial) răspund unor întrebări legitime și firești care este imposibil să nu ne fi brăzdat speranța și credința noastră, adesea, precum acestea: De ce există suferință și boală? De ce trebuie să trecem prin astfel de încercări? Au ele vreun rost? Ce face Dumnezeu când noi suferim? Cum putem înfrunta noi suferința și boala?

„Dumnezeu nu a creat răul și suferința și nu dorește niciodată ființei umane decât numai binele. Din nefericire, răul a apărut în istorie din cauza alegerilor greșite. Mai întâi în lumea îngerilor, apoi în cea a oamenilor. Iar Dumnezeu a găsit cel mai bun remediu contra răului. La vremea potrivită, S-a întrupat, «de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria», adică a luat suflet și trup uman, a trăit toate ale noastre, în afară de păcat, pentru a ne mântui, pentru a ne arăta calea care duce la viața veșnică. A trăit cu noi suferința, trăiește alături de noi toate încercările noastre, în boală sau în moarte chiar, El este cu noi, Prietenul fidel și iubitor care nu ne abandonează absolut niciodată. Dumnezeu nu ne-a oferit răspunsuri teoretice la problema suferinței, a bolii și a morții, ci a intrat în lumea noastră, a pătimit, a fost răstignit, a murit și a înviat. Răspunsul Lui este Crucea - simbol al iubirii Sale pentru noi. Pe Crucea Golgotei El ne-a arătat cât de mult ne iubește și mai ales că nu ne lasă absolut niciodată singuri, ci ne însoțește în toate încercările noastre, oricât de grele ar fi ele. El nu dorește niciodată ca omul - cununa creației Sale, să sufere. Totuși, suferința este inevitabilă vieții noastre. Dar trebuie să avem convingerea că ea nu vine de la Dumnezeu, El nu o dorește și nu a creat-o, ci, în schimb, El ne ajută de fiecare dată să o înfruntăm. Suferința este o încercare teribilă a vieții noastre, ca de altfel și boala, ambele apărute ca urmare a păcatului. De aceea, ele nu sunt firești vieții noastre și nici măcar mântuitoare. Nu trebuie să căutăm suferința, pentru că ea nu face decât să chinuie creația lui Dumnezeu, și, de aceea, ea nu este mântuitoare. Numai iubirea, jertfelnicia, bunătatea, solidaritatea și comuniunea dintre noi, oamenii, sunt cele prin care Dumnezeu lucrează. El este prezent și în suferința noastră întotdeauna, pentru a ne ajuta, pentru a ne fi alături și pentru a ne elibera”.