Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei Un festin duhovnicesc

Un festin duhovnicesc

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Repere și idei
Un articol de: Răzvan Bucuroiu - 29 Septembrie 2025

Luna octombrie se anun­ță a fi luna cu cea mai mare intensitate și cu cel mai consistent număr de evenimente duhovnicești, eclesiale și culturale ale Bisericii noastre Ortodoxe. Aș îndrăzni să spun: din chiar toată istoria ei multiseculară cunoscută și documentată ca atare! Căci în ce alt răstimp istoric a fost sfințită o catedrală națională, au fost proclamate canonizări ale sfinților naționali, au avut loc pelerinaje, procesiuni și rugăciuni de asemenea amploare? Nicicând!

Am spus-o și o repet obstinat: Anul Centenar al Patriarhiei a marcat și secolul de Aur (materialul prețios, nu altceva) din spatele marii aniversări. Secol în care Biserica Neamului a fost întregită, mărită, consolidată în perioada interbelică, în care învățământul și cercetarea teologică au atins culmi inhibante chiar și pentru ziua de azi. Dar, totodată, secol în care corpul eclesial, dar și laicatul au fost supuse unor mari presiuni, mergând până la prigoană și ucidere, în timpurile nefaste ale comunismului. Însă și sfârșit de veac împlinit rotund în cele mai așezate și liniștite timpuri pe care le-a trăit vreodată Biserica Ortodoxă Română: din 1989 până în prezent. Prosperitatea materială a fost fără precedent, dovadă că s-au putut temelui catedrale noi în diferite colțuri ale țării, s-au putut ridica mii de noi biserici (peste 4.000, în mod sigur), s-au înființat sute de ­mănăstiri și schituri, aziluri și școli confesionale, seminare și facultăți, spitale și grădinițe, centre sociale cu diferite destinații. Mai presus de bunăstarea materială fără egal a României și a Bisericii Naționale, trebuie luată în considerare activitatea misionar- pas­torală dimpreună cu cea de profunzime duhovnicească - aceea de a descoperi adâncul de taină al lucrării dumnezeiești cu fiecare suflet în parte, dar și cu întreaga comunitate a dreptmăritorilor creștini. E puțin lucru să-L descoperi pe Dumnezeu oamenilor? E neînsemnată dorința de mântuire pe care o așezi în inima lor? E derizorie intenția de curăție morală și trupească, de respectare a tradițiilor sănătoase ale civilizației creștine? Desigur că nu, iar aceste lucruri le datorăm exclusiv stării de libertate și prosperitate care au urmat căderii comunismului nimicitor de suflet și credință, și integrării noastre în lumea liberă.

Iar acum, în acest Octombrie fastuos, luxuriant duhovnicește, românii au motive de multiple bucurii, primind daruri bogate. Luna începe cu proclamarea canonizării locale de la Mănăstirea Cernica a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, eveniment la care vor participa mulțimi mari de oameni. Atât cei atașați de faimoasa lavră din ostrovul Cernicăi, cât și cei care au îndrăgit și iubit opera marelui teolog, cât și cei care vor să se apropie de realitatea harică a unui sfânt recent, despre care mulți dintre noi încă avem amintiri de neuitat... Așadar, un sfânt viu și prezent prin cei care au fost martori la viața dusă în smerenia familiei în apartamentul din strada Cernica (ce „coincidență”: a locuit pe strada care poartă numele mănăstirii unde este proslăvit ca sfânt!), un cărturar prezent prin opera sa, un rugător intens la Dum­nezeu, un mijlocitor potrivit pentru atragerea harului divin.

Apoi atenția se mută pe sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, eveniment la care va participa chiar Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, Bartolomeu. Acesta este un moment copleșitor, deoarece poartă marca unicității. Câți dintre noi putem participa la sfințirea celui mai important și emblematic lăcaș de cult din toată istoria Bisericii? Desigur, aura îi va spori în timp, consolidarea statutului de navă-amiral a lăca­șu­rilor de cult din România se va face în zeci, poate sute de ani. Însă începutul a fost pus, realitatea nu mai poate fi schimbată de nimeni și de nimic, evidențele strigă la noi cu glas profetic: catedrala există. Și asta, în pofida imenselor greutăți și umilințe (putem spune asta, căci așa a fost), edificiul eclesial este ridicat, el va străjui capitala unei țări europene și creș­tine, unui popor latin și ortodox, va scrie istoria celui mai fast moment al unor timpuri care parcă stau să apună. Mă tem că după ce vom fi arătat lumii și nouă înșine că existăm ca neam creștin performant sub toate aspectele, vremurile tulburi își vor așterne hlamida opacă peste lucrarea noastră unică. Dar nu vă temeți, Soarele Dreptății nu va apune, chiar dacă forțe întunecate vor să-l răpească de pe cerul inimilor noastre. Sursum corda!

Citeşte mai multe despre:   Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române  -   Sfântul Dumitru Stăniloae  -   Catedrala Națională  -   Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic
vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
  • Privind către cer prin turla Catedralei Repere și idei
    Privind către cer prin turla Catedralei

    Suntem chemați să ne înălțăm privirea, dincolo de lumea aceasta - spre Dumnezeu, Izvorul oricărui bine, Dătătorul ajutorului nevăzut și al darurilor desăvârșite. De acolo vine mângâierea. „Ridicat-am

    28 Sep, 2025
  • Zidiri cu multă jertfă, spre slava Domnului Repere și idei
    Zidiri cu multă jertfă, spre slava Domnului

    Trecem adesea în grabă pe lângă biserici și lăcașuri mărețe, care ascund înăuntrul lor istorii rămase necunoscute. Această lipsă de cunoaștere îi privește doar pe oameni, întrucât Dumnezeu nu uită și nu trece cu vederea nimic din ce s-a săvârșit pentru El.

    27 Sep, 2025
  • Lucia Șerb: o profesoară… nemuritoare Repere și idei
    Lucia Șerb: o profesoară… nemuritoare

    Nu știu dacă există o comoară mai de preț decât cea pe care a avut-o Lucia, eminenta profesoară și formatoare a elevilor bucureșteni în asprii ani ai regimului comunist. Unii ar numi drept moștenire de

    26 Sep, 2025
TOP 6 Repere și idei