Un vis devenit realitate, Catedrala Naţională

Visul de un veac şi jumătate al Ortodoxiei românești de a avea o Catedrală reprezentativă în capitala României a devenit realitate datorită Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Astăzi sărbătorim 18 ani de la întronizarea sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

După un secol de la înfiinţarea Patriarhiei Române s-a împlinit un deziderat fixat de Patriarhul Miron Cristea de a ridica în capitala ţării o monumentală catedrală a nea­mului românesc, care să fie una din comorile de artă ale Orientului european. Privind Catedrala Naţională, vedem că a depăşit aşteptările primului Patriarh al României, exprimate la 4 februarie 1925, după ce Sfântul Sinod a hotărât ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a făcut ca acest obiectiv al mitropoliţilor primaţi şi al patriarhilor României să fie edificat într-un deceniu şi jumătate cu determinare, jertfă şi multă osteneală, depăşind cu ajutorul lui Dumnezeu toate încercările ivite în calea zidirii Catedralei Naţionale.

Pentru Preafericirea Sa, construirea Catedralei simbol din inima capitalei României este împlinirea unui „ideal sfânt transmis din generaţie în generaţie”. Această Catedrală a neamului românesc reprezintă istoria poporului nostru „scrisă de Eroii neamului din timpuri şi locuri diferite”, cuprinzând „în ea însăși o întreagă istorie, cu semnificații mereu îmbogăţite”, fiind un „simbol al iubirii poporului român față de Hristos și cinstire adusă eroilor”.

Catedrala Națională este lucrarea care marchează patriarhatul Preafericitului Părinte Daniel şi istoria Bisericii noastre. Preafericirea Sa a reuşit să zidească Biserica bisericilor neamului românesc în capitala noastră, unde pentru prima dată a fost edificată o Catedrală pentru Ortodoxia românească.

Astăzi, datorită Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, pe Dealul Arsenalului din Bucureşti avem un ansamblu arhitectural, cunoscut de toţi sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, care este un reper important pentru lumea orto­doxă şi o carte de vizită pentru poporul român.