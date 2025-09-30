În vara anului 2011 am fost cu pictorul Dan Hatmanu la Scobinţi. Pentru artistul ieşean, pontiful breslei „zugravilor de subţire” moldavi din acea vreme, era o umblare a regăsirii începuturilor. În cazul meu,
Un vis devenit realitate, Catedrala Naţională
Visul de un veac şi jumătate al Ortodoxiei românești de a avea o Catedrală reprezentativă în capitala României a devenit realitate datorită Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Astăzi sărbătorim 18 ani de la întronizarea sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
După un secol de la înfiinţarea Patriarhiei Române s-a împlinit un deziderat fixat de Patriarhul Miron Cristea de a ridica în capitala ţării o monumentală catedrală a neamului românesc, care să fie una din comorile de artă ale Orientului european. Privind Catedrala Naţională, vedem că a depăşit aşteptările primului Patriarh al României, exprimate la 4 februarie 1925, după ce Sfântul Sinod a hotărât ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a făcut ca acest obiectiv al mitropoliţilor primaţi şi al patriarhilor României să fie edificat într-un deceniu şi jumătate cu determinare, jertfă şi multă osteneală, depăşind cu ajutorul lui Dumnezeu toate încercările ivite în calea zidirii Catedralei Naţionale.
Pentru Preafericirea Sa, construirea Catedralei simbol din inima capitalei României este împlinirea unui „ideal sfânt transmis din generaţie în generaţie”. Această Catedrală a neamului românesc reprezintă istoria poporului nostru „scrisă de Eroii neamului din timpuri şi locuri diferite”, cuprinzând „în ea însăși o întreagă istorie, cu semnificații mereu îmbogăţite”, fiind un „simbol al iubirii poporului român față de Hristos și cinstire adusă eroilor”.
Catedrala Națională este lucrarea care marchează patriarhatul Preafericitului Părinte Daniel şi istoria Bisericii noastre. Preafericirea Sa a reuşit să zidească Biserica bisericilor neamului românesc în capitala noastră, unde pentru prima dată a fost edificată o Catedrală pentru Ortodoxia românească.
Astăzi, datorită Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, pe Dealul Arsenalului din Bucureşti avem un ansamblu arhitectural, cunoscut de toţi sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, care este un reper important pentru lumea ortodoxă şi o carte de vizită pentru poporul român.
„O Catedrală monumentală a neamului românesc”
Ideea construirii unei Catedrale reprezentative în Bucureşti apare la sfârşitul Războiului de Independenţă (1877-1878).
1881 - România devine regat, iar regele Carol I înaintează Camerei Legislative „un proiect de lege relativ” pentru construirea unei Catedrale în București.
1884 - bugetul statului prevedea 5% (5 milioane de lei aur) pentru construirea Catedralei.
1891 - Guvernul Florescu hotărăște organizarea unui concurs internațional pentru Catedrală.
1900 - Sfântul Sinod preia patronajul edificării Catedralei şi lansează o subscripţie publică.
1918 - după Marea Unire se reiau demersurile pentru Catedrală.
1920 - la 10 mai, regele Ferdinand I dă un hrisov regal „prin care se vestește hotărârea de a ridica în București o biserică monumentală, în amintirea victoriei armatelor române în războiul de întregire” (catedrala-nationala.ro).
1925 - la 4 februarie, Patriarhul Miron Cristea sublinia necesitatea ridicării unei Catedrale monumentale a neamului românesc în Bucureşti.
1926 - în zilele de 3-4 februarie, prima ședință a Consiliului Național Bisericesc, care hotărăşte înfiinţarea unei „comisii speciale” pentru Catedrală.
1929 - alegerea locului pentru Catedrală „la poalele Dealului Mitropoliei” şi sfinţirea lui la 11 mai.
1995 - la 7 februarie, Patriarhul Teoctist face un apel pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului.
1999 - sfinţirea locului pentru Catedrală în parcul din Piața Unirii, la 5 februarie. Aici este aşezată o cruce de piatră.
2005 - Primăria Generală a Capitalei propune Patriarhiei, la 16 februarie, o nouă locaţie pentru Catedrală în Dealul Arsenalului. Patriarhia acceptă, iar Guvernul, la 17 martie, emite o Ordonanță de urgență pentru „realizarea Amplasamentului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului” (catedrala-nationala.ro).
Edificarea Catedralei Naţionale
2007 - la 29 noiembrie „a avut loc slujba de punere a pietrei de temelie și a sfințirii locului destinat construirii Catedralei” din Dealul Arsenalului (catedrala-nationala.ro).
2008 - încep consultările cu tema „Noua catedrală patriarhală - Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală și culturală“. Se desfăşoară pe parcursul a doi ani.
2009 - la 28 decembrie este lansată licitaţia pentru proiectul Catedralei. Este declarată câştigătoare firma SC VANEL EXIM SRL Bacău.
2010 - la 2 septembrie este obţinută autorizaţia de construcţie pentru Catedrală. La sfârşitul acestui an, „Patriarhia Română a demarat lucrările de construcție”.
2011 - la 24 octombrie, sfinţirea Paraclisului Catedralei. Procesiunea „Calea Sfinților“ cu icoana și moaștele Sfântului Apostol Andrei aduse din Patras (Grecia) începe de la Catedrală.
2012 - la 28 iunie „are loc slujba de sfințire a temeliei Catedralei Mântuirii Neamului“.
2013 - încep lucrările pentru suprastructura Catedralei.
2016 - la 4 septembrie este oficiată prima Sfântă Liturghie la Catedrală de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezenţa a mii de tineri din ţară şi din străinătate.
2018 - duminică, 25 noiembrie: Slujba de târnosire a Catedralei, săvârșită de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarh Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Tot în acest an, la 3 septembrie, au fost sfințite cele șase clopote şi au fost realizate mozaicurile catapetesmei, iar la 30 noiembrie a fost sărbătorit pentru prima dată cel de-al doilea hram al Catedralei, închinat Sfântului Apostol Andrei.
2019 - la 31 mai, „Papa Francisc, însoțit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a vizitat Catedrala Națională“ (catedrala-nationala.ro). Din acest an, începe amplul proces de montare a icoanelor în mozaic pe pereţii Catedralei.
2025 - „8 aprilie, sfânta cruce a turlei Pantocrator a fost sfințită și montată în cel mai înalt punct al Catedralei Mântuirii Neamului“ (ziarullumina.ro).