Volum dedicat Cateheticii creştine

Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului a publicat recent un volum de Catehetică creştină elaborat de pr. prof. univ. dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrarea valorifică manuscrisul Manualului de Catehetică Creştină al regretatului profesor de la Academia Teologică Andreiană de la Sibiu, prof. dr. Nicolae Terchilă.

Volumul a fost elaborat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, în cadrul Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, prin eforturile pr. prof. univ. dr. Constantin Necula, cu ajutorul drd. Mihai-Florin Chelcan şi al drd. prof. Maria Curtean. Din comitetul ştiinţific au făcut parte pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel şi pr. lect. univ. dr. Mihai Iosu, ambii profesori emeriţi ai Facultăţii de Teologie din Sibiu.

Volumul poartă titlul manuscrisului „Manual de Catehetică Creştină” al părintelui dr. Nicolae Terchilă, profesor la Academia Andreiană în perioada 1925-1952 şi aduce în actualitate una dintre operele nepublicate ale marelui profesor de la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, arestat de regimul comunist şi aflat apoi sub controlul permanent al Securităţii, motiv pentru care o parte din opera sa teologică nu a mai văzut lumina tiparului.

Volumul apărut acum la Sibiu readuce în actualitate opera părintelui Nicolae Terchilă în acest domeniu de studiu teologic, împreună cu noi studii şi abordări ştiinţifice din domeniul Cateheticii Ortodoxe pe care le publică în acest volum pr. prof. univ. dr. Constantin Necula, titularul Catedrei de Catehetică şi Omiletică de la Facultatea de Teologie din Sibiu.

„Acum, prin acest Manual, readuc la îndemâna generației actuale de studenți ortodocși o pagină de istorie a Cateheticii românești și deschiderile ei moderne. (...) Vă propun așa­dar, alături de unul dintre străluciții profesori ai Cateheticii românești, părintele Nicolae Terchilă, sclipitorul vorbitor și inteligentul dascăl al Sibiului ortodox, să parcurgem o călătorie a cunoașterii și a aprofundării Cateheticii în frumusețea ei istorică și a clipei de acum, în minunata sa desfășurare în cadrul limitelor culturale și istorice ale Bisericii”, spune pr. prof. univ. dr. Constantin Necula în introducerea volumului.

Volumul este structurat în trei părţi: „Teme de Istorie şi Teologie Catehetică”, „Pedagogia catehetică” şi „Particularităţi şi provocări catehetice”. Dintre temele abordate de pr. prof. Nicolae Terchilă în manuscrisul său şi publicate acum în volum, menţionăm: „Catehetica o disciplină a Teologiei Practice şi a disciplinelor auxiliare”, „Istoria Catehe­zei şi a Cateheticii”, „Istoria Cate­he­ticii - Şcoli catehetice”, „Materia învăţământului religios”, „Metode pe­dagogice în predarea învățăturii ortodoxe”, „Principii de pedagogie modernă în catehizarea prin cultul divin”, „Metode pedagogice pentru convertirea religioasă”. Menţionăm, apoi, câteva dintre temele abordate în volum de pr. prof. univ. dr. Con­stan­tin Necula: „Educația religioasă, factor determinant în construirea caracterului omului tânăr”, „Edu­cația Religioasă în Biserica Ortodoxă Română”, „Pedagogia în epoca digitalizării. Principii pentru o Catehetică pro-activă”, „Analiză asupra nevoii de cateheză intergenerațională în educația apologetică a tinerei generații - principiile generale”.

În cele 302 pagini ale volumului, tinerii studenţi teologi, preoţii, profesorii din învăţământul teologic şi nu numai vor descoperi o multitudine de aspecte legate de istoria Cateheticii, despre metodele şi formele de catehizare creştină, despre provocările actuale, precum şi despre răspunsurile pe care toţi cei implicaţi în pastoraţia Bisericii trebuie să le elaboreze în faţa acestor noi realităţi.