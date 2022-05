Volum despre istoria Ortodoxiei în Australia

La sfârşitul anului trecut a apărut la editura germană „Lit Verlag” un volum editat de profesoara Christine Chaillot „A Short History of the Orthodox Church in Australia”. Volumul face parte din colecţia „Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte” şi cuprinde articole a mai multor clerici din diferite Biserici Ortodoxe Autocefale care au eparhii şi parohii în Australia, tratând istoricul şi actualitatea organizării acestora.

Editorul Christine Chaillot, născută în 1950 în Elveţia, s-a convertit la Ortodoxie la vârsta de 33 de ani, după mai multe călătorii şi timp petrecut în Orientul Mijlociu şi-n Ţara Sfântă. După convertire a studiat şi lucrat mult pentru apropierea între ortodocşi din orientali (copţi din Egipt, etiopieni, sirieni, armeni). În acest sens, a scris şi publicat în Elveţia şi Germania mai multe cărţi despre viaţa şi spiritualitatea ortodoxă, care au fost traduse în arabă, rusă, engleză. Volumul despre comunităţile ortodoxe din Australia a fost publicat în limba engleză şi cuprinde 200 de pagini care prezintă în cinci articole mari Ortodoxia australiană.

Migranţii din Europa de Est şi Orientul Mijlociu, credincioşi ortodocşi, au plecat din ţările lor de origine începând cu secolul al XIX-lea spre Australia şi, cu timpul, au organizat în noua lor patrie o viaţă bisericească, ţinând fiecare de tradiţia ortodoxă din care făceau parte. Este vorba de greci, ruşi, sârbi, sirieni şi libanezi, români, bulgari, ucraineni, macedoneni, bieloruşi şi alţii. Volumul editat de Christine Chaillot prezintă eparhiile şi parohiile din cinci jurisdicţii ortodoxe autocefale. Despre comunităţile ortodoxe de limbă greacă din Australia, aflate în jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, au scris în volum pr. Anastasios Bozikis, Mario Baghos, cadre didactice la Colegiul Ortodox „Sfântul Andrei” din Sydney, precum şi Chris Baghos, bibliotecar în aceeaşi instituţie. Despre parohiile şi eparhia Bisericii Ortodoxe Ruse a scris pr. Mihail Protopopov, secretar al Episcopiei Ortodoxe Ruse din Australia, cu sediul în Melbourne. Prezentarea comunităţilor antiohiene a fost făcută de Trevor Batrouney din Melbourne, fost cadru didactic al universităţii din acest mare oraş australian, iar despre cele sârbeşti a scris pr. Nemanja Mrdjenovic, lector la Institutul „Sfinţii Metodie şi Chiril” din Melbourne şi slujitor la Biserica „Sfântul Nicolae” din Blacktown (Sydney).

Prezentarea Episcopiei Ortodoxe Române din Australia şi Noua Zeelandă, precum şi a parohiilor care adună credincioşii ortodocşi români din Australia, a fost făcută pentru această carte de pr. Ion Armaşi, parohul Bisericii „Sfântul Ioan Evanghelistul” din sectorul 4, Bucureşti, care a studiat la şcoala doctorală problematica diasporei ortodoxe româneşti şi a fost mai mulţi ani angajat al Sectorului relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe al Patriarhiei Române.