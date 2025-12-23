Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus a anunţat continuarea programului „Specia Periclitată a Anului” și faptul că în 2026 atenţia ornitologilor se va îndrepta asupra acvilei de
Recomandări de la salvamontiști
Salvamontiştii îndeamnă turiştii la prudenţă atunci când decid să urce pe munte, să ţină cont de atenţionările meteo, să fie echipaţi corespunzător, să aibă salvate numerele de telefon ale Salvamont şi să se informeze asupra traseului pe care doresc să-l abordeze, se arată pe pagina de Facebook a Salvamont Suceava. Duminică s-au primit 25 de apeluri care solicitau intervenţia salvamontiștilor, în urma cărora au fost salvate de pe munte 28 de persoane, şase ajungând la spital, a informat ieri Dispeceratul Naţional Salvamont. (C.Z.)