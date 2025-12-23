Recomandări de la salvamontiști

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 30 Decembrie 2025

Salvamontiştii îndeamnă turiştii la prudenţă atunci când decid să urce pe munte, să ţină cont de atenţionările meteo, să fie echipaţi corespunzător, să aibă salvate numerele de telefon ale Salvamont şi să se informeze asupra traseului pe care doresc să-l abordeze, se arată pe pagina de Facebook a Salvamont Suceava. Duminică s-au primit 25 de apeluri care solicitau intervenţia salva­montiștilor, în urma cărora au fost salvate de pe munte 28 de persoane, şase ajungând la spital, a informat ieri Dispeceratul Naţional Salvamont. (C.Z.)

