Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus a anunţat continuarea programului „Specia Periclitată a Anului” și faptul că în 2026 atenţia ornitologilor se va îndrepta asupra acvilei de
Monedă de aur emisă de BNR
Banca Naţională a României a lansat ieri în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”. Potrivit băncii centrale, aversul monedei prezintă detalii ale plăcuţelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), iar reversul redă un detaliu reprezentând-o pe zeiţa Diana. Preţul de vânzare al monedei este 1.500 de lei, fără TVA. (C.Z.)