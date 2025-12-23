Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Monedă de aur emisă de BNR

Monedă de aur emisă de BNR

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 30 Decembrie 2025

Banca Naţională a României a lansat ieri în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”. Potrivit băncii centrale, aversul monedei prezintă detalii ale plăcuţelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), iar reversul redă un detaliu reprezentând-o pe zeiţa Diana. Preţul de vânzare al monedei este 1.500 de lei, fără TVA. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   BNR
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială