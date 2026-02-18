Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Alba: Noi puncte gastronomice locale

Data: 20 Feb 2026

Numărul punctelor gastronomice locale din judeţul Alba este în creştere de la un an la altul. Anul trecut au fost înfiinţate şase puncte, dublu faţă de 2024, numărul acestora ajungând acum la 34, majoritatea în zona Munţilor Apuseni, a informat Direcţia Sanitar-Veterinară Alba.

Un punct gastronomic local, unitate rurală în care se prepară şi se servesc produse alimentare specifice zonei pentru maximum 15 persoane simultan, poate funcţiona în locuinţe particulare, ferme, amenajări piscicole, stâne, stupine, crame, fonduri de vânătoare, ocoale, mănăstiri și alte amenajări, arată DSVSA Alba. (C.Z.)

