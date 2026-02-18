Alba: Noi puncte gastronomice locale

Data: 20 Feb 2026

Numărul punctelor gastronomice locale din judeţul Alba este în creştere de la un an la altul. Anul trecut au fost înfiinţate şase puncte, dublu faţă de 2024, numărul acestora ajungând acum la 34, majoritatea în zona Munţilor Apuseni, a informat Direcţia Sanitar-Veterinară Alba.

Un punct gastronomic local, unitate rurală în care se prepară şi se servesc produse alimentare specifice zonei pentru maximum 15 persoane simultan, poate funcţiona în locuinţe particulare, ferme, amenajări piscicole, stâne, stupine, crame, fonduri de vânătoare, ocoale, mănăstiri și alte amenajări, arată DSVSA Alba. (C.Z.)