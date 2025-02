Alba: Program de prevenire a separării copiilor de părinţi

Data: 06 Feb 2025

Peste 150 de copii şi tineri din medii vulnerabile şi familiile acestora vor primi sprijin din partea organizaţiei SOS Satele Copiilor, prin intermediul programului de prevenire a separării minorilor de părinţi SOS Serviciul de Asistenţă Comunitară Alba, lansat acum două zile la Sebeş.

„Pentru fiecare copil, vom identifica nevoia. În primul rând, pe partea de educaţie. Dacă trebuie să înscriem copilul la şcoală, la grădiniţă - în funcţie de nivelul lor, asta vom face. Dacă sunt probleme medicale, vom acompania familia astfel încât să-şi rezolve problemele medicale. Dacă copilul nu merge la şcoală pentru că nu are pacheţelul, nu are rechizite, nu are cu ce să îmbrace, noi vom fi acolo. Dacă un copil se pregăteşte pentru (...) Evaluarea Naţională sau pentru Bacalaureat, îl putem susţine cu meditaţii”, a detaliat directorul SOS Satele Copiilor România, Diana Podaru.

Lansarea noului program a avut loc la Sebeş cu participarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi judeţene, ai instituţiilor de protecţia copilului şi asistenţă socială, precum şi ai unor companii din localitate. „Este nevoie de mai mult efort pentru identificarea şi susţinerea celor vulnerabili şi aici ne-am propus noi să intervenim. Ne bucurăm să sprijinim şi mulţumim partenerilor care fac posibil acest demers (...) şi autorităţilor locale şi judeţene, cu care vom lucra îndeaproape”, a declarat Diana Podaru.

În prezent, în casele familiale SOS Satele Copiilor cresc 150 de copii şi tineri, iar peste 1.000 sunt susţinuţi să nu treacă prin trauma separării de părinţii lor, în Bucureşti şi judeţele Sibiu, Bacău, Braşov şi Teleorman, a menţionat directorul organizației. (C.Z.)