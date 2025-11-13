Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Alertă de călătorie pentru Italia

Data: 13 Noiembrie 2025
Data: 13 Noiembrie 2025

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că vineri, 14 noiembrie, va fi o grevă de 24 de ore în transportul public local în Roma şi în cel aerian, la nivel naţional. Deoarece sunt posibile perturbări ale transportului în Roma, precum şi întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, MAE recomandă verificarea periodică a site-urilor companiilor de transport. (C.Z.)

