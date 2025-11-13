Exporturile de ciocolată ale României se ridică la 175 milioane de euro anual, pe o piaţă în care activează 250 de companii, conform datelor publicate de organizatorii evenimentului Chocolate Saga, desfășurat re
Alertă de călătorie pentru Italia
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că vineri, 14 noiembrie, va fi o grevă de 24 de ore în transportul public local în Roma şi în cel aerian, la nivel naţional. Deoarece sunt posibile perturbări ale transportului în Roma, precum şi întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, MAE recomandă verificarea periodică a site-urilor companiilor de transport. (C.Z.)