Mandat pentru România în Consiliul executiv al UNESCO

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 22 Decembrie 2025

România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029 în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinţei generale a organizației, desfăşurată la Samarkand (Uzbekistan), în 7 noiembrie, informează Ambasada României la UNESCO.

„(...) Această alegere reprezintă recunoaşterea angajamentului României faţă de valorile şi obiectivele UNESCO în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicării, precum şi a respectului de care se bucură ţara noastră în această arenă globală”, se arată în comunicatul ambasadei.

Mandatul în Consiliul executiv va permite ţării noastre să contribuie direct la implementarea Programului de activităţi pentru 2026-2029 al organizaţiei şi la adoptarea deciziilor strategice privind agenda sa globală. România îşi propune să pună în valoare bune practici şi experienţe relevante, să sprijine consolidarea societăţii bazate pe cunoaştere, reducerea decalajelor de incluziune digitală, promovarea culturii ca bun public, precum şi apărarea libertăţii de exprimare şi a siguranţei jurnaliştilor.

Apartenenţa la Consiliul executiv va deschide și noi oportunităţi de cooperare şi influenţă pentru România, care va putea valorifica experienţa acumulată pe plan multicultural, educaţional şi ştiinţific. De asemenea, va facilita implicarea României în iniţiative şi proiecte dedicate protejării patrimoniului cultural sau stimulării inovaţiei în educaţie şi ştiinţă.

 

