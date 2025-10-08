Alertă de vreme severă. Recomandări pentru populație

Data: 08 Octombrie 2025

Autoritățile locale din sudul țării, zonă pentru care meteorologii au emis pentru azi un Cod roșu de ploi abundente, cu cantităţi de apă ce pot depăşi 110-120 l/mp, sunt în alertă maximă. În județele Constanța, Ialomița și Călărași, școlile au fost închise, iar Comitetele Jude­țene pentru Situaţii de Urgenţă au dispus primăriilor să fie pregătite pentru intervenţii imediate, inclusiv pentru evacuări. Tot­odată, la Ministerul Mediului a fost activat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă și Apele Române recomandă populaţiei să urmărească atent anunţurile autorităţilor şi, în caz de evacuare, să respecte fără întârziere dispoziţiile primite; să amâne activităţile în aer liber; să curețe şanţurile şi rigolele; în cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, să nu încerce traversarea şi să nu se apropie de malurile acestora.

Judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti se află, de ieri-seară până astăzi la ora 15:00, sub un Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, cu acumulări de apă de 80-100 şi izolat 120-140 l/mp. Tot astăzi, până la ora 23:00, în Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud- estul Transilvaniei şi al Olteniei este activ un Cod portocaliu de ploi de 60-90 şi izolat de 100 l/mp și cu vânt care va avea intensificări cu rafale de 50-70 km/h.

De asemenea, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis un Cod roşu de viituri şi inundații pe râurile din judeţul Constanţa și un Cod portocaliu de inun­daţii pe râuri din judeţele Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giur­giu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Vrancea, Galaţi şi Tulcea. (C.Z.)