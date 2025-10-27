Alianță aerospațială europeană

Data: 27 Octombrie 2025

Grupurile Airbus, Leonardo şi Thales au anunţat posibilitatea fuzionării diviziilor lor din sectorul spaţial într-o nouă entitate, care va avea circa 25.000 de angajaţi în Europa şi venituri anuale de 6,5 miliarde de euro, transmite DPA. Conform acordului preliminar, Airbus va deţine 35% din companie, iar Leonardo şi Thales câte 32,5%.

Noua entitate, ce va fi lansată în 2027, va întări autonomia Europei în zone critice de infrastructură spațială, cum ar fi telecomunicaţiile, navigarea, sistemele de sateliți, securitatea. (C.Z.)