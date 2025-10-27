Eurodeputaţii au aprobat săptămâna trecută revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc, printre altele, dispoziţii vizând şoferii începători, permisul digital şi decăderea din
Alianță aerospațială europeană
Grupurile Airbus, Leonardo şi Thales au anunţat posibilitatea fuzionării diviziilor lor din sectorul spaţial într-o nouă entitate, care va avea circa 25.000 de angajaţi în Europa şi venituri anuale de 6,5 miliarde de euro, transmite DPA. Conform acordului preliminar, Airbus va deţine 35% din companie, iar Leonardo şi Thales câte 32,5%.
Noua entitate, ce va fi lansată în 2027, va întări autonomia Europei în zone critice de infrastructură spațială, cum ar fi telecomunicaţiile, navigarea, sistemele de sateliți, securitatea. (C.Z.)