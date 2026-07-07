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Amenzi ANPC pe litoral

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Data: 15 Iulie 2026

În urma controalelor din perioada 6-12 iulie în staţiunile de pe litoral, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au aplicat 164 de amenzi, în valoare de peste 750.000 de lei, şi 191 avertismente. 
Printre abaterile constatate: servicii oferite în spaţii neautorizate; lipsa informării corecte privind serviciile de cazare, facilităţile, tarifele; condiții necorespunzătoare în camerele destinate turiştilor (mucegai, corpuri sanitare sparte, saltele neigienizate). (C.Z.)

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