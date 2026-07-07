Turiştii care vor ajunge în Oltenia de sub Munte au la dispoziţie un nou traseu pentru drumeţii, între comuna Vaideeni şi satul Urşani din oraşul Horezu, bucurându-se astfel de natură, dar şi de poveşti
Amenzi ANPC pe litoral
În urma controalelor din perioada 6-12 iulie în staţiunile de pe litoral, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au aplicat 164 de amenzi, în valoare de peste 750.000 de lei, şi 191 avertismente.
Printre abaterile constatate: servicii oferite în spaţii neautorizate; lipsa informării corecte privind serviciile de cazare, facilităţile, tarifele; condiții necorespunzătoare în camerele destinate turiştilor (mucegai, corpuri sanitare sparte, saltele neigienizate). (C.Z.)