Amenzi de minimum 10.000 de lei pentru hrănirea urșilor

Data: 11 Noiembrie 2025

Hrănirea urşilor va fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 10.000 şi 30.000 de lei, în baza unei ordonanţe de urgenţă privind metodele de intervenţie pentru prevenirea şi combaterea atacurilor urşilor, adoptată, săptămâna trecută, de Guvern. Amenzile sunt „o necesitate. Hrănirea urșilor, mai ales în zonele turistice, le modifică comportamentul natural și îi atrage tot mai des în localități. Prin această contravenție vrem să descurajăm o practică extrem de periculoasă”, a precizat ministrul mediului, Diana Buzoianu, într-o conferință de presă.

Diana Buzoianu a făcut referire la posibilitatea unui parteneriat cu MAI, în vederea monitorizării video a zonelor precum Transfăgărăşanul, iar, pe baza probelor video, vor putea fi amendate persoanele care hrănesc urşii.

În actul normativ au fost introduse și prevederi care arată că, în cazul unui incident urs-om în intravilan, Comisia pentru situaţii de urgenţă poate decide intervenţiile necesare fără a ţine cont de condiţia gradualităţii, o soluție „echilibrată” pe care a găsit-o Guvernul la o problemă cu care România se confruntă de mai mulţi ani. „Legea pe care am propus-o astăzi vine ca o soluţie de compromis, în sensul în care în continuare aplicăm principiul gradualităţii în afara intravilanului. Dar în momentul în care un urs vine în intravilan, unde ai o aglomerare foarte mare a populaţiei şi unde, în mod evident, există un risc de incident urs-om, vom scoate condiţia gradualităţii, iar Comisia pentru situaţii de urgenţă care se întruneşte va putea să decidă dacă are loc intervenţia prin alungare, prin relocare sau prin împuşcare”, a spus demnitarul, potrivit Agerpres. (C.Z.)