„Anul Nadia Comăneci” în 2026

Data: 15 Octombrie 2025

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, pentru a discuta pregătirile pentru celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026, la 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, şi pentru gala dedicată gimnastei, care va avea loc la 29 mai anul viitor. Premierul a transmis că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor, potrivit unui comunicat al Guvernului. (C.Z.)

