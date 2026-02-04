Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Apă gratis în  Aeroportul Henri Coandă

Data: 04 Feb 2026
Data: 04 Feb 2026

Apa de la robinet în Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă şi poate fi folosită de către pasageri, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. De asemenea, în terminal vor fi amplasate 14 staţii de apă cu cişmele şi dispozitive de încărcare a recipientelor. Prima astfel de staţie de apă a fost montată în terminalul Plecări. Potrivit directorului general Bogdan Mîndrescu, apa potabilă a aeroportului se obține prin foraje proprii de mare adâncime şi este distribuită printr-o reţea de conducte de 23 km. (C.Z.)

