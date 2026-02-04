Mai multe organizaţii non-guvernamentale reunite în coaliția PAN Europe au denunţat, într-un raport publicat zilele trecute, „cocteilurile de pesticide” găsite în merele din Europa, informează AFP.
Apă gratis în Aeroportul Henri Coandă
Apa de la robinet în Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă şi poate fi folosită de către pasageri, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. De asemenea, în terminal vor fi amplasate 14 staţii de apă cu cişmele şi dispozitive de încărcare a recipientelor. Prima astfel de staţie de apă a fost montată în terminalul Plecări. Potrivit directorului general Bogdan Mîndrescu, apa potabilă a aeroportului se obține prin foraje proprii de mare adâncime şi este distribuită printr-o reţea de conducte de 23 km. (C.Z.)