Apeluri ale victimelor violenţei domestice

Data: 09 Octombrie 2025

Numărul apelurilor primite la linia telefonică naţională 0800.500.333 destinată victimelor violenţei domestice este de aproape 40.000 în perioada 2020-2025, pe parcursul acestui an fiind înregistrate circa 6.500 de apeluri, a declarat preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), Luminiţa Popescu, la Comisia specială parlamentară comună „România fără violenţă domestică”.

Președinta ANES a atras atenţia că una dintre problemele importante este subraportarea fenomenului. (C.Z.)