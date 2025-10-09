Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Apeluri ale victimelor violenţei domestice

Data: 09 Octombrie 2025

Numărul apelurilor primite la linia telefonică naţională 0800.500.333 destinată victimelor violenţei domestice este de aproape 40.000 în perioada 2020-2025, pe parcursul acestui an fiind înregistrate circa 6.500 de apeluri, a declarat preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), Luminiţa Popescu, la Comisia specială parlamentară comună „România fără violenţă domestică”.

Președinta ANES a atras atenţia că una dintre problemele importante este subraportarea fenomenului. (C.Z.)

