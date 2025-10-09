Municipiul Piatra-Neamţ îşi redefineşte brandul turistic, de la „Hai La Piatra” la „Visit Piatra-Neamţ”, a informat Organismul de Management al Destinaţiei (OMD) Piatra-Neamţ. Sub sloganul „Discover.
Apeluri ale victimelor violenţei domestice
Numărul apelurilor primite la linia telefonică naţională 0800.500.333 destinată victimelor violenţei domestice este de aproape 40.000 în perioada 2020-2025, pe parcursul acestui an fiind înregistrate circa 6.500 de apeluri, a declarat preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), Luminiţa Popescu, la Comisia specială parlamentară comună „România fără violenţă domestică”.
Președinta ANES a atras atenţia că una dintre problemele importante este subraportarea fenomenului. (C.Z.)