Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială APIA așteaptă documente de la tinerii fermieri

APIA așteaptă documente de la tinerii fermieri

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 05 Septembrie 2025

Tinerii fermieri care au solicitat sprijinul complementar pentru venit prin Intervenţia PD-03 trebuie să depună până la 30 septembrie, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA, documentele care fac dovada formării sau a deţinerii competenţelor adecvate în domeniul agricol.

Sprijinul se acordă tinerilor fermieri eligibili pentru o perioadă de cinci ani consecutivi, începând de la prima depunere a cererii de plată. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială