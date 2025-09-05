APIA așteaptă documente de la tinerii fermieri

Data: 05 Septembrie 2025

Tinerii fermieri care au solicitat sprijinul complementar pentru venit prin Intervenţia PD-03 trebuie să depună până la 30 septembrie, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA, documentele care fac dovada formării sau a deţinerii competenţelor adecvate în domeniul agricol.

Sprijinul se acordă tinerilor fermieri eligibili pentru o perioadă de cinci ani consecutivi, începând de la prima depunere a cererii de plată. (C.Z.)