O asociație comunitară, cu ajutorul specialiştilor de la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură (DAJ) Vâlcea, a înfiinţat în comuna Mădulari un centru de cercetare în vederea dezvoltării unei tehnologii de
APIA așteaptă documente de la tinerii fermieri
Tinerii fermieri care au solicitat sprijinul complementar pentru venit prin Intervenţia PD-03 trebuie să depună până la 30 septembrie, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA, documentele care fac dovada formării sau a deţinerii competenţelor adecvate în domeniul agricol.
Sprijinul se acordă tinerilor fermieri eligibili pentru o perioadă de cinci ani consecutivi, începând de la prima depunere a cererii de plată. (C.Z.)