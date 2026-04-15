Aplicaţie europeană de verificare a vârstei în online

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 22 Aprilie 2026

O aplicaţie de verificare a vârstei va fi disponibilă, în curând, în Uniunea Europeană, cu scopul de a-i proteja mai bine pe minori online, a anunţat recent preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform dpa. Mai multe guverne naţionale din UE intenţionează să introducă o vârstă minimă pentru utilizarea platformelor de socializare, dar nu există deocamdată un instrument fiabil de verificare a vârstei în conformitate cu standardele stricte de protecţie a datelor ale blocului comunitar. 

Potrivit președintei Comisiei, Franţa, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru şi Irlanda au anunţat deja că vor integra aplicaţia în sistemele lor IT naţionale. Îndemnând mai multe ţări să procedeze la fel, aceasta şi-a reiterat preocuparea cu privire la utilizarea excesivă a reţelelor sociale de către tineri: „Platformele de social media oferă designuri puternic adictive, scrolling infinit care alimentează dependenţa, videoclipuri scurte (pentru) menţinerea atenţiei, conţinut extrem de personalizat”. 

Ursula Von der Leyen a făcut apel la o „abordare europeană armonizată” privind măsurile care urmăresc o mai bună protecţie a minorilor online, adăugând că un grup de experţi va prezenta recomandări, cel târziu în această vară. 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială