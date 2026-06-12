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Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Aproape 12.000 de noi locuințe

Aproape 12.000 de noi locuințe

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Data: 16 Iunie 2026

Numărul locuinţelor date în folosinţă a crescut, în primele trei luni ale anului, până la 11.876, faţă de 10.962 în aceeaşi perioadă din 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică. În trimestrul I 2026, 47,4% dintre locuinţe au fost construite în mediul rural. Distribuţia în profil regional evidenţiază creșteri ale numărului locuinţelor terminate în regiunile Vest (+749), Nord-Vest (+271), Nord-Est (+147), Sud-Muntenia (+31) şi Bucureşti-Ilfov (+17). (C.Z.)

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