Emisiunea de mărci poştale „Campionatul Mondial de Fotbal 2026”, compusă din două mărci poştale şi un plic „prima zi”, a fost introdusă în circulaţie, la 11 iunie 2026, ziua începerii competiției,
Aproape 12.000 de noi locuințe
Numărul locuinţelor date în folosinţă a crescut, în primele trei luni ale anului, până la 11.876, faţă de 10.962 în aceeaşi perioadă din 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică. În trimestrul I 2026, 47,4% dintre locuinţe au fost construite în mediul rural. Distribuţia în profil regional evidenţiază creșteri ale numărului locuinţelor terminate în regiunile Vest (+749), Nord-Vest (+271), Nord-Est (+147), Sud-Muntenia (+31) şi Bucureşti-Ilfov (+17). (C.Z.)