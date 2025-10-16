Cunoscut pentru stelele pe care le decernează în fiecare an restaurantelor, Ghidul Michelin, care sărbătoreşte în prezent 125 de ani de existenţă, intenţionează să recompenseze în curând şi vinurile, ceea
Aproape un milion de vizitatori la Pavilionul României
Pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka, care și-a închis luni porțile, a primit peste 981.500 de vizitatori internaţionali, în 184 de zile, informează Ministerul Afacerilor Externe. Programul, sub tema „Romania - Land of Tomorrow”, a reunit peste 760 de artişti, meşteşugari, studenţi, profesori, oameni de afaceri, cercetători români. Momentul de maximă vizibilitate a fost de Ziua României la Expo Osaka 2025, organizată la 26 iunie, potrivit MAE. (C.Z.)