Aproape un milion de vizitatori la Pavilionul României 

Data: 16 Octombrie 2025

Pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka, care și-a închis luni porțile, a primit peste 981.500 de vizitatori internaţionali, în 184 de zile, informează Ministerul Afacerilor Externe. Programul, sub tema „Romania - Land of Tomorrow”, a reunit peste 760 de artişti, meşteşugari, studenţi, profesori, oameni de afaceri, cercetători români. Momentul de maximă vizibilitate a fost de Ziua României la Expo Osaka 2025, organizată la 26 iunie, potrivit MAE. (C.Z.)

