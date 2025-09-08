Armatele de pe flancul estic rămân fără susținere americană

Data: 08 Septembrie 2025

SUA vor elimina treptat programele de asistenţă destinate armatelor europene de la frontiera cu Rusia, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Europei să plătească mai mult pentru propria sa apărare, a scris joi Financial Times, citat de agenţia de presă ucraineană UNN. Citând surse familiarizate cu situația, Financial Times a dezvăluit că oficiali ai Pentagonului i-au informat pe unii diplomaţi europeni că SUA nu vor mai finanţa programele de instruire şi echipare ale armatelor din ţările din prima linie a oricărui conflict cu Rusia. Agenţia Reuters a confirmat relatarea FT citând un comunicat difuzat de senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, potrivit căreia decizia este greşită. „Nu are nici un sens să subminăm pregătirea pentru apărare a aliaţilor noştri în timp ce le cerem să îşi intensifice propriile capacităţi, iar acest lucru pune în pericol trupele americane - când reducem antrenamentul soldaţilor aliaţi alături de care ar lupta”, a apreciat Shaheen.

Reducerile au în vedere un program global cu un buget anual de mai bine de 1 miliard de dolari, potrivit unor consilieri ai Senatului SUA, din care sute de milioane de dolari ajungeau la state de pe flancul estic al NATO. Mai exact, prin program au fost alocaţi Europei, între anii 2018 și 2022, 1,6 miliarde de dolari, adică circa 29% din suma totală, iar printre principalii beneficiari s-au numărat Estonia, Letonia şi Lituania. Pierderea acestei asistenţe va fi „foarte grea pentru statele baltice. Întreaga idee este de a le face capabile să se apere singure”, a declarat amiralul american în retragere Mark Montgomery. (C.Z.)