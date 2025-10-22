Bilete de trimitere digitale prin noua platformă din sănătate

Data: 22 Octombrie 2025

Primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) vor fi funcţionale până la finalul acestui an, iar până în august 2026 întreaga platformă va fi complet operaţională, potrivit ministrului sănătăţii, Alexandru Rogobete. „Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc - o investiţie de 100 de milioane de euro, finanţată prin PNRR. (...) Beneficiile se vor simţi direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic”, a scris ministrul luni pe Facebook.

Potrivit acestuia, noua platformă presupune următoarele: hârtiile inutile vor fi eliminate; biletele de trimitere, scrisorile medicale şi concediile vor fi digitale, disponibile instant; dosarul electronic al pacientului şi reţeta electronică devin funcţionale; istoricul medical va putea fi accesat oricând de pe telefon sau calculator.

Peste 16 milioane de cetăţeni depind de PIAS, mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectaţi zilnic, iar sistemul validează şi raportează peste 700.000 de servicii, dintre care circa 200.000 reţete medicale, preciza în septembrie Rogobete, referitor la platformă. „Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 - învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb”, descria oficialul starea prezentului sistem informatic.

Pe de altă parte, actuala platformă rămâne funcţională, „pentru a garanta continuitatea acordării serviciilor medicale şi a medicamentelor pentru pacienţi”, până la înlocuirea acesteia, în 2026, cu noul sistem, a comunicat recent Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. (C.Z.)