Un raport preliminar publicat recent de Comisia Europeană (CE) consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările Uniunii Europene, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi
București: Creștere pentru transportul public
În primele nouă luni ale anului, bucureştenii au cumpărat peste 35 de milioane de bilete (+675.684 faţă de ianuarie - septembrie 2024) şi două milioane de abonamente (+107.545), a anunţat pe Facebook Societatea de Transport Bucureşti (STB). Reprezentanţii STB subliniază că cifrele indică faptul că transportul public începe să fie perceput drept o soluţie stabilă şi predictibilă. De asemenea, extinderea la 65,3 km a reţelei de benzi unice pentru autobuze s-a dovedit eficientă, deoarece timpii de aşteptare s-au redus, iar viteza medie a crescut constant. (C.Z.)