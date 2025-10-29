Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
București: Creștere pentru transportul public

București: Creștere pentru transportul public

Actualitate socială
Data: 29 Octombrie 2025

În primele nouă luni ale anului, bucureştenii au cumpărat peste 35 de milioane de bilete (+675.684 faţă de ianuarie - septembrie 2024) şi două milioane de abonamente (+107.545), a anunţat pe Facebook Societatea de Transport Bucureşti (STB). Reprezentanţii STB subliniază că cifrele indică faptul că transportul public începe să fie perceput drept o soluţie stabilă şi predictibilă. De asemenea, extinderea la 65,3 km a reţelei de benzi unice pentru autobuze s-a dovedit eficientă, deoarece timpii de aşteptare s-au redus, iar viteza medie a crescut constant. (C.Z.)

