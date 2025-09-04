Calcule privind posturile din administrația locală

Data: 04 Septembrie 2025

Jumătate din administrațiile locale vor trebui să-și reducă personalul, în cazul în care se va aplica o tăiere cu 40% a bazei maxime aprobate în sectorul administrativ, adică cu aproximativ 10% a posturilor efectiv ocupate. Prahova, Argeş şi Suceava ar fi judeţele cele mai afectate în acest caz, arată o analiză a Guvernului. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie pregătește declanşarea grevei începând din 15 septembrie 2025.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută marți la Palatul Victoria, că o reducere cu 25% a numărului maxim de posturi aprobate la nivelul administraţiei locale ar avea efecte „aproape nule”, deoarece ar fi vorba despre posturi vacante sau care nici măcar nu au fost înfiinţate, iar o diminuare reală ar trebui să ia în calcul posturile efectiv ocupate.

Detaliind, șeful Guvernului a explicat că administraţia locală este dimensionată pe o bază maximală de 190.000 de posturi. Prin organigrame, la primării, au fost aprobate 164.000 de posturi. Dintre acestea, 129.000 sunt efectiv ocupate, restul fiind vacante, în proporție de 32%. Din acest motiv, o reducere cu 25% a maximului nu ar afecta nici un post ocupat, a explicat premierul, iar pentru o restrângere efectivă de personal de 10%, ar fi necesară o reducere de 40% a bazei maxime.

Potrivit unei analize a Guvernului, în cazul în care maximul de posturi admise ar fi redus cu 40%, ar fi disponibilizaţi 13.098 de angajaţi (10% din totalul de posturi efectiv ocupate), iar tăierile ar afecta 1.655 de unităţi administrativ-teritoriale (51% din totalul UAT-urilor).

În cifre absolute, cele mai multe posturi tăiate ar fi în Prahova (cu 724 de posturi ocupate reduse), Municipiul Bucureşti (709), Argeş (649), Suceava (627) şi Mureş (513), iar cele mai puține în Bihor (53), Tulcea (60), Bistriţa-Năsăud (125), Vaslui (129), Arad (136), Călăraşi (138), Brăila (141).

Procentual, judeţele cele mai afectate ar fi: Galaţi (-17%), Argeş (-16%), Sălaj (-16%), Mehedinţi (-15%), Prahova (-15%), la polul opus fiind Bihor (-2%), Tulcea (-4%), Arad (-5%), Bacău (-5%), Vaslui (-5%). În ce priveşte primăriile cu personal supradimensionat, cele mai multe se află în: Buzău (69 de UAT-uri), Prahova (68), Dolj (65), Iaşi (65), Dâmboviţa (62), Vrancea (62), Galaţi (61), Argeş (58), Mureş (56).

Partidele din coaliţie nu au ajuns încă la o soluţie pentru creşterea eficienţei administraţiei locale, a mai spus Bolojan, subliniind însă că pachetul de reforme în acest sector nu este întreg fără reduceri de personal acolo unde posturile nu sunt calculate corect.

Nemulțumită de tăierile propuse, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie a notificat Executivul privind declanşarea grevei începând cu data de 15 septembrie 2025. Sindicatele urmează să decidă calendarul acţiunilor de protest. (C.Z.)