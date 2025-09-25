Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Căldură mai scumpă la Timișoara

Căldură mai scumpă la Timișoara

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 25 Septembrie 2025

Timişorenii abonaţi la sistemul centralizat de încălzire vor plăti facturi mai mari la încălzire, de la 1 octombrie, după ce aleşii locali au votat, marţi seara, scăderea subvenţiei acordate de municipalitate societăţii Colterm.

Astfel, de la 1 octombrie, preţul total al gigacaloriei va rămâne la 847,61 lei/MWh, dar tariful plătit de consumatori va creşte de la 349,78 la 466,19 lei/MWh, ca urmare a scăderii contribuţiei municipalităţii, potrivit Agerpres. (C.Z.)

