Căldură mai scumpă la Timișoara
Timişorenii abonaţi la sistemul centralizat de încălzire vor plăti facturi mai mari la încălzire, de la 1 octombrie, după ce aleşii locali au votat, marţi seara, scăderea subvenţiei acordate de municipalitate societăţii Colterm.
Astfel, de la 1 octombrie, preţul total al gigacaloriei va rămâne la 847,61 lei/MWh, dar tariful plătit de consumatori va creşte de la 349,78 la 466,19 lei/MWh, ca urmare a scăderii contribuţiei municipalităţii, potrivit Agerpres. (C.Z.)