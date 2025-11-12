CEDO: un milion de cazuri soluţionate în 75 de ani

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care a marcat recent 75 de ani de la creare, rămâne de o „actualitate arzătoare”, a subliniat pentru AFP judecătorul francez Mattias Guyomar, preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), ins­trumentul juridic care protejează acest text „fără echivalent în lume”. Semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, Convenţia, care enunță drepturile şi libertăţile fundamentale ale oricărei persoane, este astăzi ratificată de cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. „Însărcinată cu supravegherea respectării angajamentelor statelor”, CEDO a fost înființată în 1959, spune Guyomar, care prezidează CEDO din mai 2024, pentru un mandat de trei ani. Atunci când Curtea, compusă din 46 de judecători cu sediul la Strasbourg, constată o încălcare a Convenţiei, statul condamnat trebuie să repare prejudiciul suferit de reclamant şi să se asigure că se previn eventuale alte încălcări similare, ceea ce poate conduce la modificarea legislaţiei. Curtea intervine doar după ce reclamantul a epuizat toate căile de atac din ţara sa. De la înfiinţare, CEDO „a soluţionat peste un milion de cazuri”, precizează Mattias Guyomar, iar de-a lungul anilor, prin jurisprudenţa sa, Curtea a răspuns la întrebări care nu se puneau în 1950, de exemplu despre bioetică sau încălzirea globală.

