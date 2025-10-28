Un sondaj realizat de Eurobarometru, ale cărui rezultate au fost publicate recent, arată că 66% dintre europeni utilizează mass-media tradiţionale pentru a urmări zilnic subiecte de actualitate, în timp ce 59%
Circulație suspendată pe podul Giurgiu-Ruse
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în 4 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări de construcţie, arată Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu. Astfel, în ziua de 4 noiembrie, între orele 9:00 - 21:00, circulația va fi oprită total; din 4 noiembrie, ora 21:00, și până în 5 noiembrie, ora 9:00, circulația va fi permisă doar mașinilor de până la 3,5 tone şi celor de transport de persoane. Din 5 noiembrie, ora 9:00, circulaţia va fi reluată pentru toate vehiculele. (C.Z.)