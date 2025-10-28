Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Circulație suspendată pe podul Giurgiu-Ruse

Circulație suspendată pe podul Giurgiu-Ruse

Data: 28 Octombrie 2025

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în 4 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări de construcţie, arată Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu. Astfel, în ziua de 4 noiembrie, între orele 9:00 - 21:00, circulația va fi oprită total; din 4 noiembrie, ora 21:00, și până în 5 noiembrie, ora 9:00, circulația va fi permisă doar mașinilor de până la 3,5 tone şi celor de transport de persoane. Din 5 noiembrie, ora 9:00, circulaţia va fi reluată pentru toate vehiculele. (C.Z.)

