Comisarul pentru migrație, la București

Data: 21 Octombrie 2025

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, s-a aflat luni într-o vizită oficială la Bucureşti, unde s-a întâlnit cu preşedintele României, Nicuşor Dan, cu prim-ministrul Ilie Bolojan și cu alți oficiali. România este un pilon-cheie al arhitecturii de securitate europeană, iar comisarul doreşte să se implice direct în provocările de securitate cu care se confruntă țara noastră, arată Reprezentanţa în România a Comisiei Europene. (C.Z.)

