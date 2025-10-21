Explozia produsă vineri în București, la un bloc din Calea Rahovei, a avut ca urmări trei decese, 15 persoane rănite și spitalizate, zeci de oameni rămași fără locuințe, autovehicule distruse, restricții
Comisarul pentru migrație, la București
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, s-a aflat luni într-o vizită oficială la Bucureşti, unde s-a întâlnit cu preşedintele României, Nicuşor Dan, cu prim-ministrul Ilie Bolojan și cu alți oficiali. România este un pilon-cheie al arhitecturii de securitate europeană, iar comisarul doreşte să se implice direct în provocările de securitate cu care se confruntă țara noastră, arată Reprezentanţa în România a Comisiei Europene. (C.Z.)