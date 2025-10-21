Explozia produsă vineri în București, la un bloc din Calea Rahovei, a avut ca urmări trei decese, 15 persoane rănite și spitalizate, zeci de oameni rămași fără locuințe, autovehicule distruse, restricții
Livrări de trenuri noi
Grupul Alstom a livrat cinci rame României, urmează încă nouă trenuri Coradia până la sfârşitul anului, iar până în luna mai 2026 - termenul de finalizare a contractului pentru 37 de trenuri - restul de 23, a declarat preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, pentru Agerpres. „Am fost la fabrică, la Bautzen, în Germania, şi am văzut că se lucrează. Am vorbit cu reprezentanţii de la Bautzen şi m-au asigurat că, până în mai 2026, cele 37 de rame vor fi în România toate”, a explicat Barbu. (C.Z.)