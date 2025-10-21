Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Livrări de trenuri noi

Data: 21 Octombrie 2025

Grupul Alstom a livrat cinci rame României, urmează încă nouă trenuri Coradia până la sfârşitul anului, iar până în luna mai 2026 - termenul de finalizare a contractului pentru 37 de trenuri - restul de 23, a declarat preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, pentru Agerpres. „Am fost la fabrică, la Bautzen, în Germania, şi am văzut că se lucrează. Am vorbit cu reprezentanţii de la Bautzen şi m-au asigurat că, până în mai 2026, cele 37 de rame vor fi în România toate”, a explicat Barbu. (C.Z.)

