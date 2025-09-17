Consultări la Guvern cu sindicaliștii din administrație

Data: 17 Septembrie 2025

Premierul Ilie Bolojan a avut, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii sindicatelor din administraţie, ale căror câteva mii de membri, nemulțumiți de reducerile preconizate în domeniu, au protestat luni în Capitală. La întâlnire, șeful Executivului a insistat asupra necesităţii unei planificări corecte a personalului din administraţie şi a unui management responsabil al resurselor publice, potrivit Agerpres. „Nu mai putem continua ca până acum. Realităţile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari”, a afirmat premierul.

De cealaltă parte, sindicaliștii şi-au exprimat deschiderea pentru reformă, dar au cerut un parcurs legislativ clar și mai mult dialog. „Am obţinut angajamentul din partea domnului prim-ministru că vor mai exista discuţii, dar nu va renunţa la adoptarea pachetului de măsuri privind administraţia locală. (...) Însă, a promis că vor mai exista discuţii cu sindicatele. Este lucrul pe care l-am sesizat - faptul că nu au stat la discuţii şi faptul că se face o reformă (...) care nu ţine cont de realităţi, de adevăratele căi prin care se sifonează banii bugetului”, a declarat după întâlnire Bogdan Şchiop, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie.

El a spus că rămâne deschis conflictul colectiv de muncă, „doar că nu se vor mai grăbi să adopte, cel puţin asta ne-au spus, prin asumarea răspunderii, urgent”. Conform lui Șchiop, premierul ar urma să aibă o întâlnire cu Asociaţia Municipiilor, Asociaţia Oraşelor, Asociaţia Consiliilor judeţene, după care vor fi din nou discuţii cu sindicatele. (C.Z.)