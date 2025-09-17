Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Consultări la Guvern cu sindicaliștii din administrație

Consultări la Guvern cu sindicaliștii din administrație

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 17 Septembrie 2025

Premierul Ilie Bolojan a avut, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii sindicatelor din administraţie, ale căror câteva mii de membri, nemulțumiți de reducerile preconizate în domeniu, au protestat luni în Capitală. La întâlnire, șeful Executivului a insistat asupra necesităţii unei planificări corecte a personalului din administraţie şi a unui management responsabil al resurselor publice, potrivit Agerpres. „Nu mai putem continua ca până acum. Realităţile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari”, a afirmat premierul.

De cealaltă parte, sindicaliștii şi-au exprimat deschiderea pentru reformă, dar au cerut un parcurs legislativ clar și mai mult dialog. „Am obţinut angajamentul din partea domnului prim-ministru că vor mai exista discuţii, dar nu va renunţa la adoptarea pachetului de măsuri privind administraţia locală. (...) Însă, a promis că vor mai exista discuţii cu sindicatele. Este lucrul pe care l-am sesizat - faptul că nu au stat la discuţii şi faptul că se face o reformă (...) care nu ţine cont de realităţi, de adevăratele căi prin care se sifonează banii bugetului”, a declarat după întâlnire Bogdan Şchiop, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie.

El a spus că rămâne deschis conflictul colectiv de muncă, „doar că nu se vor mai grăbi să adopte, cel puţin asta ne-au spus, prin asumarea răspunderii, urgent”. Conform lui Șchiop, premierul ar urma să aibă o întâlnire cu Asociaţia Municipiilor, Asociaţia Oraşelor, Asociaţia Consiliilor judeţene, după care vor fi din nou discuţii cu sindicatele. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Guvern
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială