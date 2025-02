Crește subvenția la motorină

Data: 28 Feb 2025

Subvenţia pentru motorina utilizată în agricultură în anul 2025 a fost stabilită la o valoare mai mare comparativ cu anul trecut, de 2,213 lei/ litru. Potrivit unui comunicat al Executivului, subvenţia se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. „În total, 500 de milioane de lei vor ajunge la fermieri sub formă de ajutor pentru motorina utilizată în sectoarele: vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare”, au precizat reprezentanţii Guvernului. (O.N.)